Военные ВСУ теперь будут возвращать только два предмета после службы

Только бронежилет и каску украинские бойцы должны будут вернуть после службы. Об этом говорится в новом приказе Минобороны, передает УНН со ссылкой на министра обороны Рустема Умерова.

Делаем еще один шаг в упрощении отчетности за имущество для наших военных. Отныне только бронежилет и каска должны быть возвращены после службы - сообщил руководитель Минобороны.

Минобороны утвердило образец облегченного бронежилета для ВСУ

Бойцы ВСУ должны фокусироваться на боевых задачах, - по словам Умерова для украинских военнослужащих "новое обмундирование мы всегда предоставим".

Пограничники, которые увольняются с военной службы, будут зачислены в запас ВСУ: Рада сделала первый шаг