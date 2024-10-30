Военные ВСУ теперь будут возвращать только два предмета после службы
Киев • УНН
Минобороны упростило процедуру отчетности за имущество для военнослужащих ВСУ. После службы бойцы должны вернуть только бронежилет и каску, все остальное обмундирование остается у них.
Только бронежилет и каску украинские бойцы должны будут вернуть после службы. Об этом говорится в новом приказе Минобороны, передает УНН со ссылкой на министра обороны Рустема Умерова.
Делаем еще один шаг в упрощении отчетности за имущество для наших военных. Отныне только бронежилет и каска должны быть возвращены после службы
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Бойцы ВСУ должны фокусироваться на боевых задачах, - по словам Умерова для украинских военнослужащих "новое обмундирование мы всегда предоставим".
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