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Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста
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Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста

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россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ

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Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
11:46 • 150289 просмотра

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО
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В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО

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Военные ВСУ теперь будут возвращать только два предмета после службы

Военные ВСУ теперь будут возвращать только два предмета после службы

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08:13 • 3957 просмотра

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Минобороны упростило процедуру отчетности за имущество для военнослужащих ВСУ. После службы бойцы должны вернуть только бронежилет и каску, все остальное обмундирование остается у них.

Только бронежилет и каску украинские бойцы должны будут вернуть после службы. Об этом говорится в новом приказе Минобороны, передает УНН со ссылкой на министра обороны Рустема Умерова.

Делаем еще один шаг в упрощении отчетности за имущество для наших военных. Отныне только бронежилет и каска должны быть возвращены после службы

- сообщил руководитель Минобороны.

Минобороны утвердило образец облегченного бронежилета для ВСУ10 октября 2024, 13:02 • 12870 просмотров

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Бойцы ВСУ должны фокусироваться на боевых задачах, - по словам Умерова для украинских военнослужащих "новое обмундирование мы всегда предоставим".

Пограничники, которые увольняются с военной службы, будут зачислены в запас ВСУ: Рада сделала первый шаг29 октября 2024, 19:23 • 24725 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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