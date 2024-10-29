Пограничники, которые увольняются с военной службы, будут зачислены в запас ВСУ: Рада сделала первый шаг
Киев • УНН
Верховная Рада приняла за основу законопроект №12057 об изменениях в Госпогранслужбе. Военнослужащие ГПСУ после увольнения будут зачисляться в запас ВСУ и разведывательного органа.
Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект об изменениях в Госпогранслужбе № 12057, передает УНН.
Согласно документу, военнослужащие ГПСУ, которые увольняются с военной службы, будут зачислены в запас ВСУ.
Добавим
Как указано в пояснительной записке, проектом закона предлагается внести изменения в Закон Украины «О Государственной пограничной службе Украины», которыми предусмотреть возможность зачислять в запас разведывательного органа центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы уволенных военнослужащих этого органа.
Кроме этого предлагается заменить название Закона Украины «О разведывательных органах Украины», который утратил силу, на название действующего Закона Украины «О разведке».
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