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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пограничники, которые увольняются с военной службы, будут зачислены в запас ВСУ: Рада сделала первый шаг

Киев  •  УНН

19:23 • 5910 просмотра

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Верховная Рада приняла за основу законопроект №12057 об изменениях в Госпогранслужбе. Военнослужащие ГПСУ после увольнения будут зачисляться в запас ВСУ и разведывательного органа.

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект об изменениях в Госпогранслужбе № 12057, передает УНН.

Согласно документу, военнослужащие ГПСУ, которые увольняются с военной службы, будут зачислены в запас ВСУ.

Добавим

Как указано в пояснительной записке, проектом закона предлагается внести изменения в Закон Украины «О Государственной пограничной службе Украины», которыми предусмотреть возможность зачислять в запас разведывательного органа центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы уволенных военнослужащих этого органа.

Кроме этого предлагается заменить название Закона Украины «О разведывательных органах Украины», который утратил силу, на название действующего Закона Украины «О разведке».

Рада одобрила новый порядок списания военной техники: что изменится для ВСУ29 октября 2024, 13:36 • 10862 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
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