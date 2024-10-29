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Прикордонники, які звільняються з військової служби, будуть зараховані в запас ЗСУ: Рада зробила перший крок

Київ • УНН

 • 26916 перегляди

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №12057 щодо змін у Держприкордонслужбі. Військовослужбовці ДПСУ після звільнення будуть зараховуватись у запас ЗСУ та розвідувального органу.

Прикордонники, які звільняються з військової служби, будуть зараховані в запас ЗСУ: Рада зробила перший крок

Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт про зміни у Держприкордонслужбі № 12057, передає УНН.

Відповідно до документу, військовослужбовці ДПСУ, які звільняються з військової служби, будуть зараховані в запас ЗСУ.

Додамо

Як зазначено у пояснювальній записці, проєктом закону пропонується внести зміни до Закону України "Про Державну прикордонну службу України", якими передбачити можливість зараховувати в запас розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону звільнених військовослужбовців цього органу.

Окрім цього пропонується замінити назву Закону України "Про розвідувальні органи України", який втратив чинність, на назву чинного Закону України "Про розвідку".

Рада схвалила новий порядок списання військової техніки: що зміниться для ЗСУ29.10.24, 15:36 • 15138 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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