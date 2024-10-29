Прикордонники, які звільняються з військової служби, будуть зараховані в запас ЗСУ: Рада зробила перший крок
Київ • УНН
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №12057 щодо змін у Держприкордонслужбі. Військовослужбовці ДПСУ після звільнення будуть зараховуватись у запас ЗСУ та розвідувального органу.
Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт про зміни у Держприкордонслужбі № 12057, передає УНН.
Відповідно до документу, військовослужбовці ДПСУ, які звільняються з військової служби, будуть зараховані в запас ЗСУ.
Додамо
Як зазначено у пояснювальній записці, проєктом закону пропонується внести зміни до Закону України "Про Державну прикордонну службу України", якими передбачити можливість зараховувати в запас розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону звільнених військовослужбовців цього органу.
Окрім цього пропонується замінити назву Закону України "Про розвідувальні органи України", який втратив чинність, на назву чинного Закону України "Про розвідку".
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