Військові знайшли цукерки "Roshen" Порошенка у продажу в росії та просять правоохоронців порушити справу за пособництво агресору

Українські захисники знайшли продукцію фірми Петра Порошенка "Roshen" у продажу на російському ринку, зокрема на маркетплейсі "Wildberries" та інших. Військові вбачають в такій торгівлі з росією пособництво з боку лідера "Євросолідарності" державі-агресору під час війни та вже звернулись до правоохоронців перевірити "схему", яка зробила цю співпрацю можливою. Про це пише український військовий Олексій "Сталкер".

Продукція фірми Порошенка "Roshen" "Шалена бджілка", "Шоколапки", "Слівкі Лєнівкі" та інші знову доступні на російському ринку. Зокрема, цукерки "Roshen" продаються на гігантському маркетплейсі росії "Wildberries". На запитання покупців, чи це той самий "Рошен", продавець відповідає ствердно – пише Олексій «Сталкер».

Військовий звернувся до правоохоронних органів України з проханням перевірити: за якими "схемами" продукція фірми Порошенка "Roshen" продається у країні-агресорі, а також дати відповідь, чи не має в таких діях олігарха ознак державної зради або пособництва державі-агресору (ст. 111-2 ККУ).

"Впевнений, торгівля з рф – не випадковість. Подібна бізнес-модель Петра Порошенка давно відома. Він уже фігурує в розслідуванні про закупівлю вугілля з ОРДЛО під виглядом африканського. За це має підозру у державній зраді. Отже, якщо вугілля з окупованих територій може йти як африканське, то і цукерки можуть продаватися в росії як "нейтральний імпорт". Більше того, Порошенко вже має санкції, зокрема і за торгівлю з росією у війну та зраду державних інтересів", – наголошує "Сталкер".

Як зазначає військовий, ще більше підозр в цій історії викликає позиція депутатів від партії Порошенка, які фактично виправдовують торгівлю з країною-агресором.

Депутатів "Європейської солідарності" озброїли інформаційним темником: нібито продукція "Roshen" продається у багатьох країнах, а як вона потрапляє до рф – не проблема Порошенка. Більше того, нещодавно навіть російські депутати публічно підтвердили: Порошенко постачає продукцію до рф через офшорні схеми. Але російська влада не чіпає українського "патріота". Недарма він – бізнес-партнер кума путіна – пише Олексій «Сталкер».

"Сталкер" також наголошує, що окрім бізнесу в рф Порошенко має тривалу історію співпраці з російською владою.

"Складається враження, що Порошенко не просто веде бізнес у росії – він органічно в ній укорінився. Адже окрім продажу цукерок в рф, він вже звинувачується у лобіюванні Харківських угод за продовження розміщення ЧФ рф в Криму; фінансуванні російських терористів; діяльності заводу "Богдан" в рф у війну; спільному з Медведчуком та росіянами незаконному відчуженні нафтопроводу у держави тощо. Навіть на одинадцятому році великої війни, у той час, як російські війська вбивають громадян України, Порошенко забезпечує їх солодощами. В цьому контексті доречна стара сентенція: "Коли ти мертвий – ти цього не відчуваєш, але боляче іншим". Так само – коли ти барига", – резюмує "Сталкер".

Як повідомлялось раніше, за останній рік рівень недовіри українців до лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка зріс до рекордних 70%. Зокрема, ставлення суспільства до Порошенка ще більше погіршилось після санкцій та справи про держзраду. Це може свідчити про запит українців на справедливе покарання для політика.