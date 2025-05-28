Військові знайшли цукерки "Roshen" Порошенка у продажу в росії та просять правоохоронців порушити справу за пособництво агресору

$41.680.11
47.310.02
ukenru
Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський
10:11 • 8850 перегляди

Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський

Ексклюзив
09:43 • 21772 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Ексклюзив
07:55 • 64038 перегляди

Галущенко про можливі плани рф перезапустити ЗАЕС: "Можуть призвести до непередбачуваних наслідків"

Ексклюзив
06:00 • 42883 перегляди

Посилення лімітів на перекази з картки на картку з червня: економіст спростував міфи та пояснив на кого це вплине

28 травня, 05:00 • 80021 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

Ексклюзив
27 травня, 13:16 • 142014 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція

Ексклюзив
27 травня, 11:19 • 109615 перегляди

Літо 2025 у кольорах та стилях: головні тренди інтер’єру

Ексклюзив
27 травня, 08:04 • 107185 перегляди

Одеса, Закарпаття та Волинь: експерт розповів про варіанти відпочинку

Ексклюзив
26 травня, 14:22 • 156956 перегляди

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

Ексклюзив
26 травня, 13:26 • 228030 перегляди

Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.5м/с
75%
745мм
Популярнi новини

Суд виніс вирок російському військовому, який викрадав у мешканців Київщини авто і вивозив їх до білорусі

28 травня, 01:38 • 43545 перегляди

Трамп озвучив Канаді ціну за участь у протиракетному "Золотому куполі" і назвав умову безкоштовного захисту

28 травня, 02:09 • 43769 перегляди

Рекордна кількість американців подалася на отримання громадянства Британії

28 травня, 02:42 • 41467 перегляди

Трамп хоче прискорити відродження ядерної енергетики в США: підписано низку указів

07:26 • 29004 перегляди

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

08:54 • 20160 перегляди
Публікації

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

28 травня, 05:00 • 80021 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 107584 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

27 травня, 14:30 • 113823 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив

27 травня, 13:16 • 142014 перегляди

Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

26 травня, 16:32 • 221516 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Олег Синєгубов

Фрідріх Мерц

Франк-Вальтер Штайнмаєр

Олексій Чернишов

Ліндсі Грем

Актуальні місця

Білий дім

Харківська область

Київ

Курська область

Кіровоградська область

Реклама
УНН Lite

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

08:54 • 21010 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 32755 перегляди

HBO офіційно представило акторів, які заграють Гаррі Поттера, Герміону і Рона у новому серіалі

27 травня, 16:05 • 39109 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

27 травня, 09:48 • 107982 перегляди

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

27 травня, 08:52 • 108529 перегляди
Актуальне

Шахед-136

9K720 Iskander

Кх-59

«Калібр» (сімейство ракет)

Залізний купол

Військові знайшли цукерки "Roshen" Порошенка у продажу в росії та просять правоохоронців порушити справу за пособництво агресору

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Військові виявили цукерки "Roshen" у продажу на російському маркетплейсі Wildberries. Вони вказують на тривалу історію співпраці Порошенка з рф.

Військові знайшли цукерки "Roshen" Порошенка у продажу в росії та просять правоохоронців порушити справу за пособництво агресору

Українські захисники знайшли продукцію фірми Петра Порошенка "Roshen" у продажу на російському ринку, зокрема на маркетплейсі "Wildberries" та інших. Військові вбачають в такій торгівлі з росією пособництво з боку лідера "Євросолідарності" державі-агресору під час війни та вже звернулись до правоохоронців перевірити "схему", яка зробила цю співпрацю можливою. Про це пише український військовий Олексій "Сталкер".

Продукція фірми Порошенка "Roshen" "Шалена бджілка", "Шоколапки", "Слівкі Лєнівкі" та інші знову доступні на російському ринку. Зокрема, цукерки "Roshen" продаються на гігантському маркетплейсі росії "Wildberries". На запитання покупців, чи це той самий "Рошен", продавець відповідає ствердно

– пише Олексій «Сталкер».

Військовий звернувся до правоохоронних органів України з проханням перевірити: за якими "схемами" продукція фірми Порошенка "Roshen" продається у країні-агресорі, а також дати відповідь, чи не має в таких діях олігарха ознак державної зради або пособництва державі-агресору (ст. 111-2 ККУ).

"Впевнений, торгівля з рф – не випадковість. Подібна бізнес-модель Петра Порошенка давно відома. Він уже фігурує в розслідуванні про закупівлю вугілля з ОРДЛО під виглядом африканського. За це має підозру у державній зраді. Отже, якщо вугілля з окупованих територій може йти як африканське, то і цукерки можуть продаватися в росії як "нейтральний імпорт". Більше того, Порошенко вже має санкції, зокрема і за торгівлю з росією у війну та зраду державних інтересів", – наголошує "Сталкер".

Як зазначає військовий, ще більше підозр в цій історії викликає позиція депутатів від партії Порошенка, які фактично виправдовують торгівлю з країною-агресором.

Депутатів "Європейської солідарності" озброїли інформаційним темником: нібито продукція "Roshen" продається у багатьох країнах, а як вона потрапляє до рф – не проблема Порошенка. Більше того, нещодавно навіть російські депутати публічно підтвердили: Порошенко постачає продукцію до рф через офшорні схеми. Але російська влада не чіпає українського "патріота". Недарма він – бізнес-партнер кума путіна

– пише Олексій «Сталкер».

"Сталкер" також наголошує, що окрім бізнесу в рф Порошенко має тривалу історію співпраці з російською владою.

"Складається враження, що Порошенко не просто веде бізнес у росії – він органічно в ній укорінився. Адже окрім продажу цукерок в рф, він вже звинувачується у лобіюванні Харківських угод за продовження розміщення ЧФ рф в Криму; фінансуванні російських терористів; діяльності заводу "Богдан" в рф у війну; спільному з Медведчуком та росіянами незаконному відчуженні нафтопроводу у держави тощо. Навіть на одинадцятому році великої війни, у той час, як російські війська вбивають громадян України, Порошенко забезпечує їх солодощами. В цьому контексті доречна стара сентенція: "Коли ти мертвий – ти цього не відчуваєш, але боляче іншим". Так само – коли ти барига", – резюмує "Сталкер".

Як повідомлялось раніше, за останній рік рівень недовіри українців до лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка зріс до рекордних 70%. Зокрема, ставлення суспільства до Порошенка ще більше погіршилось після санкцій та справи про держзраду. Це може свідчити про запит українців на справедливе покарання для політика.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаПолітика
Петро Порошенко
Крим
Україна
Brent
$63.97
Bitcoin
$108,855.80
S&P 500
$5,915.20
Tesla
$359.54
Газ TTF
$36.99
Золото
$3,339.30
Ethereum
$2,640.31