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Военные нашли конфеты «Roshen» Порошенко в продаже в россии и просят правоохранителей возбудить дело за пособничество агрессору

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Военные обнаружили конфеты "Roshen" в продаже на российском маркетплейсе Wildberries. Они указывают на длительную историю сотрудничества Порошенко с рф.

Военные нашли конфеты «Roshen» Порошенко в продаже в россии и просят правоохранителей возбудить дело за пособничество агрессору

Украинские защитники нашли продукцию фирмы Петра Порошенко "Roshen" в продаже на российском рынке, в том числе на маркетплейсе "Wildberries" и других. Военные видят в такой торговле с россией пособничество со стороны лидера "Евросолидарности" государству-агрессору во время войны и уже обратились к правоохранителям проверить "схему", которая сделала это сотрудничество возможным. Об этом пишет украинский военный Алексей "Сталкер".

Продукция фирмы Порошенко "Roshen" "Безумная пчелка", "Шоколапки", "Сливки Ленивки" и другие вновь доступны на российском рынке. В частности, конфеты "Roshen" продаются на гигантском маркетплейсе россии Wildberries. На вопрос покупателей "Рошен" ли это, продавец отвечает утвердительно

– пишет Алексей «Сталкер».

Военный обратился в правоохранительные органы Украины с просьбой проверить: по каким "схемам" продукция фирмы Порошенко "Roshen" продается в стране-агрессоре, а также дать ответ, нет ли в таких действиях олигарха признаков государственной измены или пособничества государству-агрессору (ст. 111-2 УКУ).

Уверен, торговля с россией – не случайность. Подобная бизнес-модель Петра Порошенко давно известна. Он уже фигурирует в расследовании о закупке угля из ОРДЛО под видом африканского. За это имеет подозрение в государственной измене. Следовательно, если уголь с оккупированных территорий может идти как африканский, то и конфеты могут продаваться в россии как "нейтральный импорт". Более того, у Порошенко уже есть санкции, в том числе и за торговлю с россией в войну и госизмену

– пишет «Сталкер».

Как отмечает военный, еще больше подозрений в этой истории вызывает позиция депутатов от партии Порошенко, по его словам, фактически оправдывающих торговлю со страной-агрессором.

"Депутатов "Европейской солидарности" вооружили информационным темником: якобы продукция "Roshen" продается во многих странах, а как она попадает в россию – не проблема Порошенко. Более того, недавно даже российские депутаты публично подтвердили: Порошенко поставляет продукцию в рф через оффшорные схемы. Но российские власти не трогают украинского "патриота". Недаром он – бизнес-партнер кума путина", – пишет Алексей "Сталкер".

"Сталкер" также отмечает, что кроме бизнеса в россии Порошенко имеет длительную историю сотрудничества с российскими властями.

"Создается впечатление, что Порошенко не просто ведет бизнес в россии – он органично в ней укоренился. Ведь кроме продажи конфет в россии, он уже обвиняется в лоббировании Харьковских соглашений за продолжение размещения ЧФ россии в Крыму; финансировании российских террористов; деятельности завода "Богдан" в россии в войну; совместном с Медведчуком и россиянами незаконном отчуждении нефтепровода у государства и т.д. Даже на одиннадцатом году войны, в то время как российские войска убивают граждан Украины, Порошенко обеспечивает их сладостями. В этом контексте уместна старая сентенция: "Когда ты мертв – ты этого не чувствуешь, но больно другим". Так же – когда ты барыга", – резюмирует "Сталкер".

Как сообщалось ранее, за последний год уровень недоверия украинцев к лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко вырос до рекордных 70%. В частности, отношение общества к Порошенко еще больше ухудшилось после санкций и дела о госизмене. Это может свидетельствовать о запросе украинцев на справедливое наказание политика.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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