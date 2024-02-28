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Військова допомога Болгарії Україні вже досягла 47 млн євро і буде продовжена - міністр оборони

Київ • УНН

 • 24270 перегляди

Міністр оборони Болгарії заявив, що країна продовжить військову допомогу Україні, але не відправлятиме свої війська.

Військова допомога Болгарії Україні вже досягла 47 млн євро і буде продовжена - міністр оборони

Болгарія не буде посилати солдатів в Україну, але продовжить військову допомогу. Про це заявив міністр оборони Тодор Тагарев, передає УНН з посиланням на болгарські ЗМІ.

Деталі

Тодор Тагарев розповів, що наразі військова допомога Болгарії Україні складає 47 мільйонів євро, і повідомив, що готується новий пакет військової допомоги Україні від Болгарії. Наразі триває відправлення 100 БТРів, рішення про які затвердив парламент країни у листопаді минулого року, але виникла затримка через питання про покриття витрат на транспортування.

БТРи для України ще знаходяться в Софії. Вони поїдуть через кілька днів, але я не буду називати дати

- додав він.

Він запевнивши, що допомога з більш високим пріоритетом вже відправлена. Він уточнив, що набагато швидше були відправлені системи С-300.

Окрім того, він окремо зазначив, що Болгарія не планує посилати військових в Україну.

Ми не будемо посилати солдатів в Україну, це питання в нашій країні не обговорюється.

- заявив Тодор Тагарев.

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон не виключає, шо західні сухопутні війська можуть бути відправлені в Україну.

Захід планує залучити треті країни для постачання боєприпасів Україні – Макрон27.02.24, 05:44 • 28053 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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