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Военная помощь Болгарии Украине уже достигла 47 млн евро и будет продолжена - министр обороны

Военная помощь Болгарии Украине уже достигла 47 млн евро и будет продолжена - министр обороны

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 13:24  •  11505 просмотра

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Министр обороны Болгарии заявил, что страна продолжит военную помощь Украине, но не будет отправлять свои войска.

Болгария не будет посылать солдат в Украину, но продолжит военную помощь. Об этом заявил министр обороны Тодор Тагарев, передает УНН со ссылкой на болгарские СМИ.

Детали

Тодор Тагарев рассказал, что сейчас военная помощь Болгарии Украине составляет 47 миллионов евро, и сообщил, что готовится новый пакет военной помощи Украине от Болгарии. Сейчас продолжается отправка 100 БТРов, решение о которых утвердил парламент страны в ноябре прошлого года, но возникла задержка из-за вопроса о покрытии расходов на транспортировку.

БТРы для Украины еще находятся в Софии. Они поедут через несколько дней, но я не буду называть даты

- добавил он.

Он заверив, что помощь с более высоким приоритетом уже отправлена. Он уточнил, что гораздо быстрее были отправлены системы С-300.

Кроме того, он отдельно отметил, что Болгария не планирует посылать военных в Украину.

Мы не будем посылать солдат в Украину, этот вопрос в нашей стране не обсуждается.

- заявил Тодор Тагарев.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает, шо западные сухопутные войска могут быть отправлены в Украину.

Запад планирует привлечь третьи страны для поставок боеприпасов Украине - Макрон27 февраля 2024, 03:44 • 25991 просмотр

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

ВойнаПолитика
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
raketnyi-kompleks-s-300Ракетная система С-300
bolgariyaБолгария
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