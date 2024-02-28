Военная помощь Болгарии Украине уже достигла 47 млн евро и будет продолжена - министр обороны
Киев • УНН
Министр обороны Болгарии заявил, что страна продолжит военную помощь Украине, но не будет отправлять свои войска.
Болгария не будет посылать солдат в Украину, но продолжит военную помощь. Об этом заявил министр обороны Тодор Тагарев, передает УНН со ссылкой на болгарские СМИ.
Детали
Тодор Тагарев рассказал, что сейчас военная помощь Болгарии Украине составляет 47 миллионов евро, и сообщил, что готовится новый пакет военной помощи Украине от Болгарии. Сейчас продолжается отправка 100 БТРов, решение о которых утвердил парламент страны в ноябре прошлого года, но возникла задержка из-за вопроса о покрытии расходов на транспортировку.
БТРы для Украины еще находятся в Софии. Они поедут через несколько дней, но я не буду называть даты
Он заверив, что помощь с более высоким приоритетом уже отправлена. Он уточнил, что гораздо быстрее были отправлены системы С-300.
Кроме того, он отдельно отметил, что Болгария не планирует посылать военных в Украину.
Мы не будем посылать солдат в Украину, этот вопрос в нашей стране не обсуждается.
Напомним
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает, шо западные сухопутные войска могут быть отправлены в Украину.
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Военная помощь Болгарии Украине уже достигла 47 млн евро и будет продолжена - министр обороны
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