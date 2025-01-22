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Війська рф атакували рятувальників у Херсоні та області, є травмований

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Під час обстрілу Херсона постраждав рятувальник та загорілась техніка ДСНС. В Білозерці окупанти обстріляли пожежно-рятувальний підрозділ, пошкодивши будівлю.

Російські війська сьогодні атакували рятувальників у Херсонській області, під час ворожого обстрілу Херсона постраждав рятувальник та загорілась техніка, у Білозерці окупанти обстріляли пожежно-рятувальний підрозділ, пошкодивши будівлю, повідомили у ГУ ДСНС в області у середу, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні вдень армія рф здійснила обстріл одного з мікрорайонів міста Херсон. Під ударом опинились рятувальники, які саме проводили аварійно-рятувальні роботи. Одного з рятувальників було травмовано, зараз йому надається допомога в лікувальному закладі", - повідомили у ДСНС.

Загорілася інженерна техніка ДСНС, пожежу оперативно загасили.

"У цей же час окупанти здійснили обстріл по пожежно-рятувальному підрозділу у селі Білозерка. На щастя, з особового складу ніхто не постраждав, рятувальники знаходились в укритті. Пошкоджень зазнала будівля та дах підрозділу", - вказали у ДСНС.

Доповнення 

За даними Херсонської ОВА, з ранку в області постраждали через ворожі обстріли троє людей.

Орієнтовно о 08:30 російські війська атакували з дрона Херсона. Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 46-річна жінка дістала вибухову травму, уламкові поранення рук та ніг.

Згодом стало відомо, що російські війська обстріляли Благовіщенське. Під ворожий удар потрапив 76-річний чоловік, який перебував на вулиці. 

Опівдні російські окупанти з артилерії вдарили по Білозерці. Внаслідок обстрілу 30-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію.

Минулої доби, за даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 35 населених пунктів, у тому числі місто Херсон. російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід та приватні автомобілі.

Спочатку було відомо, що за минулу добу через російську агресію 1 людина загинула, ще 11- дістали поранення. Згодом Прокудін повідомив, що у лікарні помер 56-річний чоловік, який учора зранку потрапив під удар російського БпЛА у Херсоні. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
khersonХерсон

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