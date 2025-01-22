Войска рф атаковали спасателей в Херсоне и области, есть травмированный
Киев • УНН
Во время обстрела Херсона пострадал спасатель и загорелась техника ГСЧС. В Белозерке оккупанты обстреляли пожарно-спасательное подразделение, повредив здание.
Российские войска сегодня атаковали спасателей в Херсонской области, во время вражеского обстрела Херсона пострадал спасатель и загорелась техника, в Белозерке оккупанты обстреляли пожарно-спасательное подразделение, повредив здание, сообщили в ГУ ГСЧС в области в среду, пишет УНН.
Детали
"Сегодня днем армия рф осуществила обстрел одного из микрорайонов города Херсон. Под ударом оказались спасатели, которые как раз проводили аварийно-спасательные работы. Один из спасателей был травмирован, сейчас ему оказывается помощь в лечебном учреждении", - сообщили в ГСЧС.
Загорелась инженерная техника ГСЧС, пожар оперативно потушили.
"В это же время оккупанты совершили обстрел по пожарно-спасательному подразделению в селе Белозерка. К счастью, из личного состава никто не пострадал, спасатели находились в укрытии. Повреждения получили здание и крыша подразделения", - указали в ГСЧС.
Дополнение
По данным Херсонской ОВА, с утра в области пострадали из-за вражеских обстрелов три человека.
Ориентировочно в 08:30 российские войска атаковали с дрона Херсона. В результате сброса взрывчатки с БпЛА 46-летняя женщина получила взрывную травму, осколочные ранения рук и ног.
Позже стало известно, что российские войска обстреляли Благовещенское. Под вражеский удар попал 76-летний мужчина, который находился на улице.
В полдень российские оккупанты из артиллерии ударили по Белозерке. В результате обстрела 30-летний мужчина получил взрывную травму и контузию.
За прошедшие сутки, по данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, под вражеским огнем и авиаударами оказались 35 населенных пунктов, в том числе город Херсон. российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 7 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод и частные автомобили.
Сначала было известно, что за минувшие сутки из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 11- получили ранения. Позже Прокудин сообщил, что в больнице умер 56-летний мужчина, который вчера утром попал под удар российского БпЛА в Херсоне.