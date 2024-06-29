Війна має завершитись досягненням справедливого та тривалого миру - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у панельній дискусії у рамках Дубровницького форуму в Хорватії, де наголосив, що війна має завершитись досягненням справедливого та тривалого миру, який принесе розуміння усім країнам світу про потенційні наслідки акту агресії проти суверенної держави. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, пише УНН.

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За його словами, йдеться не лише про відновлення кордонів чи притягнення агресора до відповідальності, а й про створення реальності, в якій нова агресія стане неможливою.

Як ми знаємо з власної нещодавньої історії, а також з історії інших регіонів, мир без справедливості веде до нової війни. Тому мета — не просто закінчити війну, а створити реальність, в якій мир буде справедливим і тривалим, а нова війна стане неможливою. Це і буде перемогою,

У цьому контексті Дмитро Кулеба відзначив ключову роль Саміту миру та підкреслив, що він продовжить взаємодіяти з країнами з усіх частин світу задля пошуку рішень, які дозволять відновити справедливий мир.

Саміт миру в Швейцарії зібрав разом країни з усього світу - півночі, півдня, сходу, заходу - та продемонстрував, що всі вони поділяють щось спільне. Це "щось" - Статут ООН, принципи міжнародного права і необхідність поважати суверенітет і територіальну цілісність країн. І коли ми бачимо, що всі ці країни готові бути разом, а також діяти спільно, це, звичайно, додає впевненості в тому, що справедливий і тривалий мир можливий,