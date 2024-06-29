Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в панельной дискуссии в рамках Дубровницкого форума в Хорватии, где отметил, что война должна завершиться достижением справедливого и длительного мира, который принесет понимание всем странам мира о потенциальных последствиях акта агрессии против суверенного государства. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, пишет УНН.

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По его словам, речь идет не только о восстановлении границ или привлечении агрессора к ответственности, но и о создании реальности, в которой новая агрессия станет невозможной.

Как мы знаем из собственной недавней истории, а также из истории других регионов, мир без справедливости ведет к новой войне. Поэтому цель - не просто закончить войну, а создать реальность, в которой мир будет справедливым и длительным, а новая война станет невозможной. Это и будет победой, - отметил министр.

В этом контексте Дмитрий Кулеба отметил ключевую роль Саммита мира и подчеркнул, что он продолжит взаимодействовать со странами из всех частей мира для поиска решений, которые позволят восстановить справедливый мир.

Саммит мира в Швейцарии собрал вместе страны со всего мира - севера, юга, востока, запада - и продемонстрировал, что все они разделяют нечто общее. Это "нечто" - Устав ООН, принципы международного права и необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность стран. И когда мы видим, что все эти страны готовы быть вместе, а также действовать сообща, это, конечно, придает уверенности в том, что справедливый и длительный мир возможен, - сказал он.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Хорватии со специальным представителем КНР по европейским делам У Хунбо и обсудил усилия по восстановлению мира в Украине на основе Устава ООН и международного права, отметив важность рассмотрения украинско-китайских отношений в контексте будущего членства Украины в ЕС.