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Відновлення Київщини: в ОВА розповіли про плани на 2024 рік

Відновлення Київщини: в ОВА розповіли про плани на 2024 рік

Київ • УНН

 • 48262 перегляди

У 2024 році в Київській області планують відновити 106 об'єктів на суму понад 3,9 млрд грн за допомогою UNITED24 та Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, зокрема 18 багатоповерхівок, 5 шкіл, 1 стадіон, а також видати до 1 500 житлових сертифікатів в рамках програми "єВідновлення"

Київщина цього року продовжить активно відновлювати зруйновані та пошкоджені внаслідок російської агресії об’єкти. Зокрема, цьогоріч будуть здані та введені в експлуатацію перші об'єкти відновлені коштом UNITED24 та Фондом ліквідації наслідків. Про плани з відновлення Київщини на 2024 рік розповів начальник КОВА Руслан Кравченко, передає УНН

Деталі 

Як повідомляється, у 2024 році коштом фандрейзингової платформи UNITED24 та Фонду ліквідації наслідків збройної агресії в області планують відновити 106 об'єкта на суму понад 3 млрд 898 млн гривень. Зокрема, зроблять капітальний ремонт чи реконструкцію 18 багатоповерхівок, п'яти шкіл та одного стадіону. 

Коштом UNITED24 відновлять 22 об'єкти на суму понад 758 млн грн (капітальні ремонти та реконструкція). А Фондом ліквідації наслідків збройної агресії -  84 об'єкти на суму понад 3 млрд 140 млн грн (капітальні ремонти, реконструкція, нове будівництво).

Крім того, за допомогою обласної програми будівництва споруд цивільного захисту планують відремонтувати 18 об'єктів на суму понад 170,3 млн грн. Також за допомогою обласної програми відновлення житла в області збудують 92 нових будинки на 436 млн грн. 

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В рамках другого етапу програми "єВідновлення" на Київщині цього року планують видати сертифікати для придбання до 1500 об'єктів. Крім того, в рамках третього етапу програми у планах компенсація на будівництво до 3000 об'єктів - нового житла замість зруйнованого.

Також за експериментальним комплексним проєктом відбудови у Бородянці у 2024 році планують відновити та побудувати 37 об'єктів на суму 2 млрд 900 млн грн.

"Роботи ще дуже багато, бо й атаки росії не припиняються ані на хвилину. Але я вірю, що разом ми зможемо перемогти ворога, відбудувати нашу область та створити краще майбутнє для наших дітей.Тож не зупиняємось і працюємо далі", - зазначив Кравченко.

Доповнення 

У Київській області наразі з понад 29 тисяч зруйнованих чи пошкоджених росіянами об'єктів майже 17,5 тисяч відновлено повністю або частково. В області відремонтовано понад 220 укриттів та створено більше ніж 2,5 тисячі додаткових місць у дитячих садочках. 

Тетяна Краєвська

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