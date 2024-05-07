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Відбудова та відновлення Київщини після атак рф: Кравченко розповів про результати річної роботи

Відбудова та відновлення Київщини після атак рф: Кравченко розповів про результати річної роботи

Київ • УНН

 • 18562 перегляди

У Київській області з понад 29 000 об'єктів, зруйнованих або пошкоджених росіянами, майже 17 500 були повністю або частково відновлені, відремонтовано понад 220 притулків та створено понад 2 500 додаткових місць у дитячих садках, про що повідомив голова Київської обласної військової адміністрації після року перебування на посаді.

У Київській області з понад 29 тисяч зруйнованих чи пошкоджених росіянами об'єктів майже 17,5 тисяч відновлено повністю або частково. В області відремонтовано понад 220 укриттів та створено більше ніж 2,5 тисячі додаткових місць у дитячих садочках. Про це розповів начальник КОВА Руслан Кравченко за підсумками року роботи на посаді, передає УНН

У квітні виповнився рік з того часу, як я очолив Київську обласну військову адміністрацію. Це був рік значних випробувань, рік єднання та стійкості. Досягти вдалося чимало. Підтримка наших військових, забезпечення оборони, захист життя та здоров'я людей, відбудова всього зруйнованого та економічний розвиток Київщини - це те, що я визначив для себе пріоритетом

- написав Кравченко у Facebook.

Він наголосив, що результати роботи КОДА за 2023-2024 рік є свідченням якісної співпраці обласної адміністрації та ради, міжнародних партнерів, районів Київщини, громад на місцях та меценатів, волонтерів та небайдужих громадян. 

Навіть під час масованих обстрілів в області продовжують відновлювати житло, модернізувати заклади охорони здоров’я, будувати укриття у школах та садках.

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За цей рік відбулися значні зміни і в системі антикорупційних заходів області, вказав Кравченко. Була створена спільно з усіма правоохоронними органами області робоча група "Прозорість та підзвітність" при Київській ОВА, розроблений пакет антикорупційних заходів. 

Кравченко також нагадав, що працює Спостережна рада з питань відбудови за участі антикорупційних громадських організацій. "Ми й надалі продовжимо посилювати контроль за використанням бюджетних коштів і будемо запроваджувати нові антикорупційні інструменти спільно з громадськістю та правоохоронцями. Всі проекти з відбудови в області контролює об'єктивний і неупереджений міжнародний спостерігач - ПРООН", - зауважив очільник ОВА. 

За його словами, Київщина першою серед інших регіонів запустила інтерактивну мапу відновлення області. Вона дозволяє відстежувати видатки на відновлення Київщини на всіх рівнях.  "Ми на реальному кейсі довели, що всі процеси відновлення можуть бути прозорими та публічними", - наголосив Кравченко. 

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За словами Кравченко, КОВА продовжує активну підтримку та співпрацю з Силами оборони. Спільно з правоохоронними органами та ДСНС області проводиться розмінування територій, покращується система оповіщення та цивільного захисту на Київщині. 

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"Спільно з державними інституціями, громадами та міжнародними партнерами відновлюємо все те, що зруйнували росіяни, будуємо сучасні укриття подвійного призначення. Розбудовуємо систему фортифікаційних споруд – покращуємо захист області", - розповів начальник ОВА. 

Також Кравченко зауважив, що в області розвивається економіка. Наразі Київщина - в пʼятірці лідерів серед бізнес-привабливих регіонів. В області стримують  інвестиційну привабливість та створюють нові робочі місця.

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Крім того, цьогоріч будуть здані та введені в експлуатацію перші об'єкти відновлені коштом UNITED24 та Фондом ліквідації наслідків.

"Роботи ще дуже багато, бо й атаки росії не припиняються ані на хвилину. Але я вірю, що разом ми зможемо перемогти ворога, відбудувати нашу область та створити краще майбутнє для наших дітей", - резюмував очільник ОВА.

Голова Київської ОВА Кравченко: українським військовим передали нову партію FPV-дронів28.04.24, 13:42 • 22311 переглядiв

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