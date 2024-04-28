Голова Київської ОВА Кравченко: українським військовим передали нову партію FPV-дронів
Київ • УНН
Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко оголосив про передачу 72-й окремій механізованій бригаді нової партії безпілотників у межах спільної з громадами допомоги українським військовим.
Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив про передачу нової партії безпілотників 72-ій окремій механізованій бригаді у межах спільної з громадами допомоги українським військовим, пише УНН.
Більше дронів - менше російських окупантів та їх вбивчої техніки. Не припиняємо разом з громадами допомагати нашим військовим. Передали 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців нову партію FPV-дронів
Зі слів голови ОВА, 2203 "пташки" закупили коштом Білоцерківської громади. "Вони вже нищать ворога та зберігають життя наших захисників та цивільного населення", - вказав Кравченко.
Кравченко зазначив, що Київська ОВА активно закуповує дрони. "Уже відправили на фронт не одну партію "пташок". І вдячні районам, громадам, благодійникам, які лише збільшують таку допомогу для наших підшефних бригад – 72 ОМБр та 114 ТРО", - повідомив він.
"Потреба у дронах зростає щодня. Ми всі розуміємо - що активніше допомагатимемо, то швидше змінимо хід війни та наблизимо Перемогу! Вдячний нашим військовим за героїзм та міць!" - підсумував голова ОВА.