Глава Киевской ОВА Кравченко: украинским военным передали новую партию FPV-дронов

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил о передаче новой партии беспилотников 72-й отдельной механизированной бригаде в рамках совместной с громадами помощи украинским военным, пишет УНН.

Больше дронов - меньше российских оккупантов и их убийственной техники. Не прекращаем вместе с громадами помогать нашим военным. Передали 72 ОМБр им. Черных Запорожцев новую партию FPV-дронов - сообщил Кравченко в Telegram.

По словам главы ОВА, 2203 "птички" закупили за счет Белоцерковской громады. "Они уже уничтожают врага и сохраняют жизни наших защитников и гражданского населения", - указал Кравченко.

Кравченко отметил, что Киевская ОВА активно закупает дроны. "Уже отправили на фронт не одну партию "птичек". И благодарны районам, громадам, благотворителям, которые только увеличивают такую помощь для наших подшефных бригад - 72 ОМБр и 114 ТРО", - сообщил он.

"Потребность в дронах растет каждый день. Мы все понимаем - чем активнее будем помогать, тем быстрее изменим ход войны и приблизим Победу! Благодарен нашим военным за героизм и мощь!" - подытожил председатель ОВА.