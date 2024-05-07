Отстройка и осстановление Киевщины после атак рф: Кравченко рассказал о результатах годовой работы

В Киевской области из более 29 тысяч разрушенных или поврежденных россиянами объектов почти 15 854 восстановлено полностью или частично. В области отремонтировано более 220 укрытий и создано более 2,5 тысячи дополнительных мест в детских садах. Об этом рассказал начальник КОВА Руслан Кравченко по итогам года работы в должности, передает УНН.

В апреле исполнился год с тех пор, как я возглавил Киевскую областную военную администрацию. Это был год значительных испытаний, год единения и стойкости. Достичь удалось немало. Поддержка наших военных, обеспечение обороны, защита жизни и здоровья людей, восстановление всего разрушенного и экономическое развитие Киевщины - это то, что я определил для себя приоритетом - написал Кравченко в Facebook.

Он отметил, что результаты работы КОГА за 2023-2024 год являются свидетельством качественного сотрудничества областной администрации и совета, международных партнеров, районов Киевщины, общин на местах и меценатов, волонтеров и неравнодушных граждан.

Даже во время массированных обстрелов в области продолжают восстанавливать жилье, модернизировать учреждения здравоохранения, строить укрытия в школах и садиках.

За этот год произошли значительные изменения и в системе антикоррупционных мероприятий области, указал Кравченко. Была создана совместно со всеми правоохранительными органами области рабочая группа "Прозрачность и подотчетность" при Киевской ОГА, разработан пакет антикоррупционных мероприятий.

Кравченко также напомнил, что работает Наблюдательный совет по вопросам восстановления с участием антикоррупционных общественных организаций. "Мы и в дальнейшем продолжим усиливать контроль за использованием бюджетных средств и будем вводить новые антикоррупционные инструменты совместно с общественностью и правоохранителями. Все проекты по восстановлению в области контролирует объективный и беспристрастный международный наблюдатель - ПРООН", - отметил глава ОГА.

По его словам, Киевщина первой среди других регионов запустила интерактивную карту восстановления области. Она позволяет отслеживать расходы на восстановление Киевщины на всех уровнях. "Мы на реальном кейсе доказали, что все процессы восстановления могут быть прозрачными и публичными", - отметил Кравченко.

По словам Кравченко, КОВА продолжает активную поддержку и сотрудничество с Силами обороны. Совместно с правоохранительными органами и ГСЧС области проводится разминирование территорий, улучшается система оповещения и гражданской защиты на Киевщине.

"Совместно с государственными учреждениями, общинами и международными партнерами восстанавливаем все то, что разрушили россияне, строим современные укрытия двойного назначения. Развиваем систему фортификационных сооружений - улучшаем защиту области", - рассказал начальник ОВА.

Также Кравченко отметил, что в области развивается экономика. Сейчас Киевщина - в пятерке лидеров среди бизнес-привлекательных регионов. В области сдерживают инвестиционную привлекательность и создают новые рабочие места.

Кроме того, в этом году будут сданы и введены в эксплуатацию первые объекты восстановлены за счет UNITED24 и Фонда ликвидации последствий.

"Работы еще очень много, потому что и атаки России не прекращаются ни на минуту. Но я верю, что вместе мы сможем победить врага, отстроить нашу область и создать лучшее будущее для наших детей", - резюмировал глава ОГА.

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