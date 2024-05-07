Восстановление Киевщины: в ОВА рассказали о планах на 2024 год

Киевщина в этом году продолжит активно восстанавливать разрушенные и поврежденные в результате российской агрессии объекты. В частности, в этом году будут сданы и введены в эксплуатацию первые объекты восстановлены за счет UNITED24 и Фонда ликвидации последствий. О планах по восстановлению Киевщины на 2024 год рассказал начальник КОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в 2024 году за счет фандрейзинговой платформы UNITED24 и Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии в области планируют восстановить 106 объектов на сумму более 3 млрд 898 млн гривен. В частности, сделают капитальный ремонт или реконструкцию 18 многоэтажек, пяти школ и одного стадиона.

За счет UNITED24 восстановят 22 объекта на сумму более 758 млн грн (капитальные ремонты и реконструкция). А Фондом ликвидации последствий вооруженной агрессии - 84 объекта на сумму более 3 млрд 140 млн грн (капитальные ремонты, реконструкция, новое строительство).

Кроме того, с помощью областной программы строительства сооружений гражданской защиты планируют отремонтировать 18 объектов на сумму более 170,3 млн грн. Также с помощью областной программы восстановления жилья в области построят 92 новых дома на 436 млн грн.

В рамках второго этапа программы "еВідновлення" на Киевщине в этом году планируют выдать сертификаты для приобретения до 1500 объектов. Кроме того, в рамках третьего этапа программы в планах компенсация на строительство до 3000 объектов - нового жилья вместо разрушенного.

Также по экспериментальному комплексному проекту восстановления в Бородянке в 2024 году планируют восстановить и построить 37 объектов на сумму 2 млрд 900 млн грн.

"Работы еще очень много, потому что и атаки России не прекращаются ни на минуту. Но я верю, что вместе мы сможем победить врага, отстроить нашу область и создать лучшее будущее для наших детей, поэтому не останавливаемся и работаем дальше", - отметил Кравченко.

Дополнение

В Киевской области сейчас из более 29 тысяч разрушенных или поврежденных россиянами объектов почти 17,5 тысяч восстановлено полностью или частично. В области отремонтировано более 220 укрытий и создано более 2,5 тысячи дополнительных мест в детских садах.