Відмова "слуги" від мандату: ЦВК призначила довибори у ВР на 28 березня

Як повідомили у пресслужбі, до ЦВК надійшла постанова Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народного депутата України Андрійовича З., обраного в одномандатному виборчому окрузі № 87 (Івано-Франківська область), за особистою заявою.

"Комісія призначила проміжні вибори народного депутата України у зазначеному окрузі на неділю, 28 березня 2021 року. При цьому взято до відома, що виборчий процес вказаних проміжних виборів починається за 60 днів до дня виборів, а саме 27 січня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, парламентарі підтримали проект постанови про дострокове припинення повноважень нардепа Зеновія Андрійовича. Відповідне рішення підтримали 306 народних депутатів України.