Отказ "слуги" от мандата: ЦИК назначила довыборы в ВР на 28 марта

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. После отказа нардепа от "Слуги народа" Зиновия Андриевича от мандата Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 87 на воскресенье, 28 марта 2021 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Как сообщили в пресс-службе, в ЦИК поступило постановление Верховной Рады Украины о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андриевича З., избранного в одномандатном избирательном округе № 87 (Ивано-Франковская область), по личному заявлению.

"Комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в указанном округе на воскресенье, 28 марта 2021 года. При этом принято к сведению, что избирательный процесс указанных промежуточных выборов начинается за 60 дней до дня выборов, а именно 27 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, парламентарии поддержали проект постановления о досрочном прекращении полномочий нардепа Зиновия Андриевича. Соответствующее решение поддержали 306 народных депутатов Украины.

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