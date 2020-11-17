Нардеп від "Слуги народу" відмовився від мандата: Рада його "відпустила"

“В четверте я став головою Надвірнянської ОТГ. З 2006 по 2019 рік працював міським головою. Хочу подякувати всім за те, що мали можливість творити історію громади і України”, - сказав нардеп.

Додамо, Зіновій Андрійович у 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9-го скликання від партії “Слуга Народу” за виборчим округом №87 (Івано-Франківська область) як безпартійний. Член однойменної фракції. Член комітету з питань екологічної політики та природокористування. На момент обрання нардепом був Надвірнянським міським головою.

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді України склав присягу народний депутат від фракції “Голос” Андрій Шараськін.