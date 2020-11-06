Рада поповнилася новим нардепом: прийшов замість Вакарчука

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Верховній Раді України склав присягу народний депутат від фракції “Голос” Андрій Шараськін, передає кореспондент УНН.

“28 жовтня 2020 року ЦВК зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Шараськіна Андрія Андрійовича, включеного до виборчого списку партії “Голос”, — оголосив голова ВР Дмитро Разумков.

Так, нардеп склав присягу перед парламентом.

“Присягаю на вірність Україні, зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України”, — сказав Шараськін.

Нагадаємо, 26 червня, на позачерговому з’їзді партії “Голос” делегати ухвалили рішення про припинення депутатських повноважень Святослава Вакарчука. Тож, новий нардеп і прийшов саме "на заміну" Вакарчука.

Довідка: Шараськін Андрій Андрійович, народився 20 вересня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник ПП “Театральна компанія Андрія Шараскіна”, член політичної партії “Голос”, проживає в місті Тернополі. Отримав позивний “Богема”, перебуваючи на чолі однієї з бойових рот “Правого сектора”. Один із кіборгів Донецького аеропорту.

Нагадаємо, Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку питань, зокрема, про призначення суддів Конституційного Суду.

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