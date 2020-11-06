Рада пополнилась новым нардепом: пришел вместо Вакарчука

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Верховной Раде Украины принес присягу народный депутат от фракции "Голос" Андрей Шараськин, передает корреспондент УНН.

"28 октября 2020 года ЦИК зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе, Шараськина Андрея Андреевича, включенного в избирательный список партии "Голос", - заявил председатель ВР Дмитрий Разумков.

Так, нардеп принес присягу перед парламентом.

"Клянусь на верность Украине, обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины", - сказал Шараськин.

Напомним, 26 июня, на внеочередном съезде партии "Голос" делегаты приняли решение о прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука. Таким образом, новый нардеп и пришел именно "на замену" Вакарчуку.

Справка: Шараськин Андрей Андреевич, родился 20 сентября 1977 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель ЧП "Театральная компания Андрея Шараскина", член политической партии "Голос", проживает в городе Тернополе. Получил позывной "Богема", находясь во главе одной из боевых рот "Правого сектора". Один из киборгов Донецкого аэропорта.

Напомним, Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, о назначении судей Конституционного Суда.

Украинские Национальные Новости

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