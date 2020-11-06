Рада сьогодні планує призначити низку суддів КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку питань, зокрема, про призначення суддів Конституційного Суду. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний ВР.
Парламентарі сьогодні планують розглянути два проекти постанов про призначення суддів КСУ.
Раніше голова комітету з питань правової політики Андрій Костін розповів, що Верховна Рада на засіданні 6 листопада планує призначити двох суддів Конституційного Суду України.
Окрім того, на засіданні у п'ятницю передбачається розгляд законопроекту про систему громадського здоров’я, щодо посилення соцгарантій сімей з дітьми, щодо залучення приватних інвесторів для вирішення проблеми дефіциту місць у дитячих садочках та школах. Також на порядку денному - законопроекти щодо соціального захисту населення в період карантину, про адміністративні порушення щодо запобігання поширенню COVID-19.
Додамо, у порядку денному відсутній законопроект голови ВР Дмитра Разумкова щодо відновлення електронного декларування.
Нагадаємо, раніше перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук пропонував парламенту цього тижня доукомплектувати вакансії, які є у Конституційному Суді України.
Також, як заявила нардеп від "Слуги народу" Галина Янченко, дві вакантні посади суддів у Конституційному Суді, на які призначає Верховна Рада, можуть бути заповнені найближчим часом.