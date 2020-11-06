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Рада сегодня планирует назначить ряд судей КСУ

Рада сегодня планирует назначить ряд судей КСУ

Киев  •  УНН

 • 21099 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, о назначении судей Конституционного Суда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня ВР.

Парламентарии сегодня планируют рассмотреть два проекта постановлений о назначении судей КСУ.

Ранее председатель комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин рассказал , что Верховная Рада на заседании 6 ноября планирует назначить двух судей Конституционного Суда Украины.

Кроме того, на заседании в пятницу предполагается рассмотрение законопроекта о системе общественного здоровья, по усилению соцгарантий семей с детьми, для привлечения частных инвесторов для решения проблемы дефицита мест в детских садах и школах. Также на повестке дня - законопроекты по социальной защите населения в период карантина, об административных нарушениях по предотвращению распространения COVID-19.

Добавим, в повестке дня отсутствует законопроект председателя ВР Дмитрия Разумкова по восстановлению электронного декларирования.

Напомним, ранее первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук предлагал парламента на этой неделе доукомплектовать вакансии, имеющиеся в Конституционном Суде Украины.

Также, как заявила нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко, две вакантные должности судей в Конституционном Суде, на которые назначает Верховная Рада, могут быть заполнены в ближайшее время.

Украинские Национальные Новости

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