Верховна Рада завтра планує призначити двох суддів КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Верховна Рада завтра на засіданні планує призначити двох суддів Конституційного суду України. Про це журналісту УНН розповів голова комітету з питань правової політики Андрій Костін.
На запитання, чи планує 6 листопада ВР призначити двох суддів Конституційного суду України, Костін відповів: «Буде після години запитань до уряду».
За його словами, кандидатів на посаду шестеро: Ольга Боднар-Петровська, Наталья Денисенко, Віктор Кичун, Юрій Павленко, Руслан Сидорович, Микола Сірий.
Нагадаємо, Перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук пропонував парламенту цього тижня доукомплектувати вакансії, які є у Конституційному Суді України.
Також як заявила нардеп від "Слуги народу" Галина Янченко, дві вакантні посади суддів у Конституційному судді, на які призначає Верховна Рада, можуть бути заповнені найближчим часом.