Верховная Рада завтра планирует назначить двух судей КСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Верховная Рада завтра на заседании планирует назначить двух судей Конституционного суда Украины. Об этом журналисту УНН рассказал председатель комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин.
На вопрос, планирует ли 6 ноября ВР назначить двух судей Конституционного суда Украины, Костин ответил: “Будет после часа вопросов к правительству”.
По его словам, кандидатов на должность шесть: Ольга Боднар-Петровская, Наталья Денисенко, Виктор Кичун, Юрий Павленко, Руслан Сидорович, Николай Сирый.
Напомним, первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук предлагал парламенту на этой неделе доукомплектовать вакансии, имеющиеся в Конституционном Суде Украины.
Также как заявила нардеп от “Слуги народа” Галина Янченко, две вакантные должности судей в Конституционном судьи, на которые назначает Верховная Рада, могут быть заполнены в ближайшее время.