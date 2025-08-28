Відмова компанії-власника Gucci від ставки на нерухомість може дати вагомі переваги конкурентам - Reuters

Французький конгломерат Kering, власник італійського дому моди Gucci, вартістю 34 мільярди доларів постраждав від падіння доходів та зростання боргу. Новий генеральний директор Лука де Мео може продати більшу частину портфеля магазинів групи вартістю 4 мільярди євро, щоб полегшити зростаючий вплив компанії, але такий продаж акцій лише зменшує проблему, а звільнення розкішних адрес може дати конкурентам перевагу, пише УНН з посиланням на Reuters.

Французька компанія, що спеціалізується на розкішних товарах, витратила 3,9 мільярда євро на розбудову своєї імперії нерухомості з 2022 року. Минулого року Kering придбала 715-717 Fifth Avenue за 963 мільйони доларів, забезпечивши собі найкращий торговий центр площею понад 35 тисяч квадратних метрів – приблизно такої ж площі, як півтора футбольних поля – в одному з найпопулярніших модних районів світу. У квітні минулого року вона також витратила 1,3 мільярда євро на Via Monte Napoleone 8 у Мілані – один з найбільших торгових центрів на розкішній смузі міста.

Цей шопінговий бум передував особливо нестабільному періоду. Kering втратив понад 50% своєї ринкової вартості за останні два роки на тлі різкого падіння продажів Gucci, свого найбільшого бренду.

Щоб заробити додаткові кошти, група почала розпродавати частину своєї нерухомості. У січні вона залучила 837 мільйонів євро, продавши контрольні пакети акцій у трьох паризьких будівлях приватній інвестиційній компанії Ardian, зберігши при цьому 40% проекту.

Заступник генерального директора Жан-Марк Дюпле заявив, що угода була "розумною та ефективною", і натякнув, що таку ж модель можна застосувати до флагмана Gucci на П'ятій авеню в Нью-Йорку, міланського Trophy та ще одного паризького об'єкта.

Ця стратегія є спробою уникнути більших проблем. Розпродаж може ще більше підірвати вартість: компанія вже зафіксувала капітальні збитки цього року від своїх паризьких угод.

Більше того, відмова від повного контролю може відкрити шлях для LVMH Бернара Арно вартістю 300 мільярдів доларів, відкриваючи нові можливості для розвитку або залучення конкурентами престижних локацій, що підриває престиж бренду та, можливо, продажі.

Тим не менш, де Мео знаходиться у скрутному становищі. Збереження 40% будівлі замість отримання 100% не вирішить проблему чистого боргу компанії, який становить майже 10 мільярдів євро, що майже втричі перевищує 3,6 мільярда євро EBITDA, які, за прогнозами Visible Alpha, очікуються цього року.

Позбавлення від цього боргу означає, що конкуренти з чистішими балансами можуть більш агресивно інвестувати в маркетинг, продукти та зростання. Новий керівник може прискорити продаж активів, щоб зміцнити фінанси та повернути капітал у Gucci. Але він, ймовірно, з'ясує, що гра одночасно орендодавця та орендаря створює більше проблем, ніж вирішує.

Донателла Версаче покинула пост креативного директора Versace, її замінить Даріо Вітале. Демна Гвасалія пішов з Balenciaga і очолив Gucci, змінивши Сабато Де Сарно.