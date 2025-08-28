Отказ компании-владельца Gucci от ставки на недвижимость может дать весомые преимущества конкурентам - Reuters

Французский конгломерат Kering, владелец итальянского дома моды Gucci, стоимостью 34 миллиарда долларов, пострадал от падения доходов и роста долга. Новый генеральный директор Лука де Мео может продать большую часть портфеля магазинов группы стоимостью 4 миллиарда евро, чтобы облегчить растущее влияние компании, но такая продажа акций лишь уменьшает проблему, а освобождение роскошных адресов может дать конкурентам преимущество, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Французская компания, специализирующаяся на роскошных товарах, потратила 3,9 миллиарда евро на развитие своей империи недвижимости с 2022 года. В прошлом году Kering приобрела 715-717 Fifth Avenue за 963 миллиона долларов, обеспечив себе лучший торговый центр площадью более 35 тысяч квадратных метров – примерно такой же площади, как полтора футбольных поля – в одном из самых популярных модных районов мира. В апреле прошлого года она также потратила 1,3 миллиарда евро на Via Monte Napoleone 8 в Милане – один из крупнейших торговых центров на роскошной полосе города.

Этот шопинговый бум предшествовал особенно нестабильному периоду. Kering потерял более 50% своей рыночной стоимости за последние два года на фоне резкого падения продаж Gucci, своего крупнейшего бренда.

Чтобы заработать дополнительные средства, группа начала распродавать часть своей недвижимости. В январе она привлекла 837 миллионов евро, продав контрольные пакеты акций в трех парижских зданиях частной инвестиционной компании Ardian, сохранив при этом 40% проекта.

Заместитель генерального директора Жан-Марк Дюпле заявил, что сделка была "разумной и эффективной", и намекнул, что такую же модель можно применить к флагману Gucci на Пятой авеню в Нью-Йорке, миланскому Trophy и еще одному парижскому объекту.

Эта стратегия является попыткой избежать больших проблем. Распродажа может еще больше подорвать стоимость: компания уже зафиксировала капитальные убытки в этом году от своих парижских сделок.

Более того, отказ от полного контроля может открыть путь для LVMH Бернара Арно стоимостью 300 миллиардов долларов, открывая новые возможности для развития или привлечения конкурентами престижных локаций, что подрывает престиж бренда и, возможно, продажи.

Тем не менее, де Мео находится в затруднительном положении. Сохранение 40% здания вместо получения 100% не решит проблему чистого долга компании, который составляет почти 10 миллиардов евро, что почти втрое превышает 3,6 миллиарда евро EBITDA, которые, по прогнозам Visible Alpha, ожидаются в этом году.

Избавление от этого долга означает, что конкуренты с более чистыми балансами могут более агрессивно инвестировать в маркетинг, продукты и рост. Новый руководитель может ускорить продажу активов, чтобы укрепить финансы и вернуть капитал в Gucci. Но он, вероятно, выяснит, что игра одновременно арендодателя и арендатора создает больше проблем, чем решает.

Дополнения

