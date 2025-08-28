$41.320.08
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Отказ компании-владельца Gucci от ставки на недвижимость может дать весомые преимущества конкурентам - Reuters

Киев • УНН

 • 468 просмотра

Kering, владелец Gucci, продает часть своего портфеля недвижимости стоимостью 4 миллиарда евро, чтобы уменьшить растущий долг. Это может дать преимущество конкурентам, таким как LVMH.

Отказ компании-владельца Gucci от ставки на недвижимость может дать весомые преимущества конкурентам - Reuters

Французский конгломерат Kering, владелец итальянского дома моды Gucci, стоимостью 34 миллиарда долларов, пострадал от падения доходов и роста долга. Новый генеральный директор Лука де Мео может продать большую часть портфеля магазинов группы стоимостью 4 миллиарда евро, чтобы облегчить растущее влияние компании, но такая продажа акций лишь уменьшает проблему, а освобождение роскошных адресов может дать конкурентам преимущество, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Французская компания, специализирующаяся на роскошных товарах, потратила 3,9 миллиарда евро на развитие своей империи недвижимости с 2022 года. В прошлом году Kering приобрела 715-717 Fifth Avenue за 963 миллиона долларов, обеспечив себе лучший торговый центр площадью более 35 тысяч квадратных метров – примерно такой же площади, как полтора футбольных поля – в одном из самых популярных модных районов мира. В апреле прошлого года она также потратила 1,3 миллиарда евро на Via Monte Napoleone 8 в Милане – один из крупнейших торговых центров на роскошной полосе города.

Этот шопинговый бум предшествовал особенно нестабильному периоду. Kering потерял более 50% своей рыночной стоимости за последние два года на фоне резкого падения продаж Gucci, своего крупнейшего бренда.

Первая леди Северной Кореи появилась на публике с сумочкой, похожей на Gucci27.06.25, 17:27 • 43105 просмотров

Чтобы заработать дополнительные средства, группа начала распродавать часть своей недвижимости. В январе она привлекла 837 миллионов евро, продав контрольные пакеты акций в трех парижских зданиях частной инвестиционной компании Ardian, сохранив при этом 40% проекта.

Заместитель генерального директора Жан-Марк Дюпле заявил, что сделка была "разумной и эффективной", и намекнул, что такую же модель можно применить к флагману Gucci на Пятой авеню в Нью-Йорке, миланскому Trophy и еще одному парижскому объекту.

Эта стратегия является попыткой избежать больших проблем. Распродажа может еще больше подорвать стоимость: компания уже зафиксировала капитальные убытки в этом году от своих парижских сделок.

Более того, отказ от полного контроля может открыть путь для LVMH Бернара Арно стоимостью 300 миллиардов долларов, открывая новые возможности для развития или привлечения конкурентами престижных локаций, что подрывает престиж бренда и, возможно, продажи.

Дизайнер Gucci и Moschino умер в возрасте 46 лет11.11.23, 12:17 • 263355 просмотров

Тем не менее, де Мео находится в затруднительном положении. Сохранение 40% здания вместо получения 100% не решит проблему чистого долга компании, который составляет почти 10 миллиардов евро, что почти втрое превышает 3,6 миллиарда евро EBITDA, которые, по прогнозам Visible Alpha, ожидаются в этом году.

Избавление от этого долга означает, что конкуренты с более чистыми балансами могут более агрессивно инвестировать в маркетинг, продукты и рост. Новый руководитель может ускорить продажу активов, чтобы укрепить финансы и вернуть капитал в Gucci. Но он, вероятно, выяснит, что игра одновременно арендодателя и арендатора создает больше проблем, чем решает.

Дополнения

Донателла Версаче покинула пост креативного директора Versace, ее заменит Дарио Витале. Демна Гвасалия ушел из Balenciaga и возглавил Gucci, сменив Сабато Де Сарно.

Павел Зинченко

Новости МираНедвижимость
Reuters
Милан
Нью-Йорк