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Відміна детального плану територій переведе в розряд незаконних введені в експлуатацію житлові будинки – експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Ухвалення проекту закону про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (№6403) в існуючій редакції може призвести до того, що велика частина введених в експлуатацію законних житлових будинків опиниться у статусі незаконних. Таку думку у коментарі УНН висловив експерт з нерухомості Іван Кудояр.

Експерт прокоментував закладену у проекті законодавчу ініціативу про відміну детальних планів територій (ДПТ), які не відповідають діючим генпланам міст, зокрема і столичному Генплану, ухваленому у 2008 році. Відповідно до проекту закону, нові детальні плани територій можна буде затвердити лише з ухваленням нових генеральних планів міст, однак, наприклад, у столиці, новий генеральний план перебуває на стадії розробки вже 10 років, а діючий, розрахований до 2020 року, більшість вважає таким, що не відповідає реаліям, і тому на сьогодні забудовники часто орієнтуються на ДПТ.

Іван Кудояр вважає, що до 80% введених в експлуатацію новобудов опиниться за межею законності. Виникає питання, що ж тоді буде?

“Якщо так трапиться, що у нас 80% новобудов потрапить до списку незаконних, проблема в тому що ці ж новобудови введені вже в експлуатацію — як тоді бути? А ті які на етапі будівництва — треба виходить відкликати містобудівні умови і зупиняти будівництво”, — припускає експерт.

Нагадаємо, законопроект про внесення змін до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” (№ 6403) зареєстрований ВР у квітні 2017 року. У листопаді 2017 року нардепи схвалили законопроект у першому читанні. Ініціатори законодавчих змін наголошують, що мають на меті впорядкувати містобудівну діяльність, усунувши, зокрема протиріччя між ДПТ та Генеральними планами.

Також законопроектом пропонується запровадити новий вид документації з просторового планування на місцевому рівні — план об’єднаної територіальної громади; розширити повноваження органів місцевого самоврядування шляхом введення місцевих правил регулювання забудови, які встановлюють порядок регулювання забудови та іншого використання територій і об’єктів у населених пунктах, на територіях об’єднаних територіальних громад, а також забезпечення доступу інвесторів та громадськості до документації з просторового планування через Державний реєстр документації з просторового планування на регіональному та місцевому рівнях на офіційному веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури та містобудування та низка інших нововведень.

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