Отмена детального плана переведет в разряд незаконных введенные в эксплуатацию жилые дома - эксперт

ukru
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 38978 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 61798 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100002 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 107672 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115766 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121359 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132594 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146746 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148049 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 193655 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

10 марта, 06:29 • 110264 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 102976 просмотра
Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

10 марта, 08:29 • 83769 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 107336 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 64623 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

16:00 • 7073 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

15:15 • 38978 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 107336 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 179935 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 213551 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

15:34 • 8451 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10:58 • 51351 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 64629 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 102977 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 193655 просмотра
Актуальное
Отмена детального плана переведет в разряд незаконных введенные в эксплуатацию жилые дома - эксперт

Отмена детального плана переведет в разряд незаконных введенные в эксплуатацию жилые дома - эксперт

Киев  •  УНН

 • 15068 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Принятие проекта закона о внесении изменений в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" (№6403) в существующей редакции может привести к тому, что большая часть введенных в эксплуатацию законных жилых домов окажется в статусе незаконных. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по недвижимости Иван Кудояр.

Эксперт прокомментировал заложенную в проекте законодательную инициативу об отмене детальных планов территорий (ДПТ), которые не соответствуют действующим генпланам городов, в том числе и столичному Генплану, принятому в 2008 году. Согласно проекту закона, новые детальные планы территорий можно будет утвердить только с принятием новых генеральных планов городов, однако, например, в столице, новый генеральный план находится в стадии разработки уже 10 лет, а действующий, рассчитанный до 2020 года, большинство считает таким, что не соответствует реалиям, и поэтому на сегодня застройщики часто ориентируются на ДПТ.

Иван Кудояр считает, что до 80% введенных в эксплуатацию новостроек окажется за чертой законности. Возникает вопрос, что же тогда будет?

"Если так случится, что у нас 80% новостроек попадет в список незаконных, проблема в том, что эти же новостройки введены уже в эксплуатацию - как быть? А те которые на этапе строительства - надо получается отозвать градостроительные условия и останавливать строительство", - предполагает эксперт.

Напомним, законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" (№ 6403) зарегистрирован ВР в апреле 2017 года. В ноябре 2017 года нардепы одобрили законопроект в первом чтении. Инициаторы законодательных изменений отмечают, что имеют целью упорядочить градостроительную деятельность, устранив, в частности противоречия между ДПТ и Генеральными планами.

Также законопроектом предлагается ввести новый вид документации относительно пространственного планирования на местном уровне - план объединенной территориальной общины; расширить полномочия органов местного самоуправления путем введения местных правил регулирования застройки, устанавливающих порядок регулирования застройки и другого использования территорий и объектов в населенных пунктах, на территориях объединенных территориальных общин, а также обеспечение доступа инвесторов и общественности к документации по пространственному планированию через государственный реестр документации относительно пространственного планирования на региональном и местном уровнях на официальном веб-сайте центрального органа исполнительной власти, что обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере строительства, архитектуры и градостроительства и ряд других новшеств.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы