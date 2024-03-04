Відкриття банківської таємниці порушить базові принципи демократії і прав людини - експерт

Збереження банківської таємниці – це базові принципи демократії та прав людини. Наразі є чітко визначені процесуальні процедури, які передують її розкриттю, і необхідності на відкриття банківської таємниці немає. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин.

"Тобто треба розуміти, у якому контексті говориться про відміну банківської таємниці. Чи це форма отримання додаткової інформації про людину, про її господарські операції, чи це контроль за перерахунками коштів.

Тобто, на сьогоднішній момент навіть в надзвичайно жорстких умовах європейського контролю за відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом, – і то там немає… по різних країнах, звісно, по різному, але в основному там чітко збережена банківська таємниця і таємниця особистого життя. Речі, які є базовими принципами демократії і прав людини", - зазначив Пендзин.

Він зазначив, що, коли йдеться про відкриття банківської таємниці, потрібно розуміти, навіщо це робити, адже саме по собі як мета це нікому не потрібно.

"Як правило, банківська таємниця дає додаткову інформацію. На сьогодні й так правоохоронні органи за рішенням слідчого судді можуть отримати в межах відкритої кримінальної справи всю інформацію про оборудки людини. Немає 100% заборони, інша справа, що це має відбуватися в межах КПК", - зазначив Пендзин.

Водночас, на його думку, через те, що є чітко визначені процесуальні процедури, які передують відкриттю банківської таємниці, на законодавчому рівні це навряд робитимуть.

Додамо

Національний банк України запропонував для громадського обговорення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління НБУ від 14 липня 2006 року.

За даними регулятора, зміни пов’язані з необхідністю приведення правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до закону України "Про банки і банківську діяльність" та удосконалення порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, Національному банку України.

Нагадаємо

Член правління ICC Ukraine, член Ради Асоціації платників податків України Дмитро Олексієнко в коментарі УНН зазначив, що наразі банківська таємниця захищає гроші громадян на карткових рахунках від податкової, а розкриття банківської таємниці дозволить обкладати всіх і все податком. Він зауважив, що Національна стратегія доходів передбачає розкриття банківської таємниці, адже зараз "немає інструменту обкладати всіх і вся, тобто немає доступу до інформації – до карток і відповідно немає інструменту, щоб обкладати". Олексієнко також додав, що знищення механізму банківської таємниці в Україні відбувається з 2019 року, і стоїть за цим голова податкового комітету ВР, нардеп Данило Гетманцев. Експерт вважає, що це мрія Гетманцева.