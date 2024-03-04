Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Сохранение банковской тайны - это базовые принципы демократии и прав человека. Сейчас есть четко определенные процессуальные процедуры, которые предшествуют ее раскрытию, и необходимости в открытии банковской тайны нет. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин.

"То есть надо понимать, в каком контексте говорится об отмене банковской тайны. Или это форма получения дополнительной информации о человеке, о его хозяйственных операциях, или это контроль за перечислениями средств.

То есть, на сегодняшний момент даже в чрезвычайно жестких условиях европейского контроля за отмыванием денег, полученных преступным путем, - и то там нет... по разным странам, конечно, по разному, но в основном там четко сохранена банковская тайна и тайна личной жизни. Вещи, которые являются базовыми принципами демократии и прав человека", - отметил Пендзин.

Он отметил, что, когда речь идет об открытии банковской тайны, нужно понимать, зачем это делать, ведь само по себе как цель это никому не нужно.

"Как правило, банковская тайна дает дополнительную информацию. На сегодня и так правоохранительные органы по решению следственного судьи могут получить в рамках открытого уголовного дела всю информацию о сделках человека. Нет 100% запрета, другое дело, что это должно происходить в рамках УПК", - отметил Пендзин.

В то же время, по его мнению, из-за того, что есть четко определенные процессуальные процедуры, которые предшествуют открытию банковской тайны, на законодательном уровне это вряд ли будут делать.

Добавим

Национальный банк Украины предложил для общественного обсуждения изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденные постановлением Правления НБУ от 14 июля 2006 года.

По данным регулятора, изменения связаны с необходимостью приведения правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в соответствие с законом Украины "О банках и банковской деятельности" и совершенствования порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, Национальному банку Украины.

Напомним

Член правления ICC Ukraine, член Совета Ассоциации налогоплательщиков Украины Дмитрий Алексеенко в комментарии УНН отметил, что сейчас банковская тайна защищает деньги граждан на карточных счетах от налоговой, а раскрытие банковской тайны позволит облагать всех и все налогом. Он отметил, что Национальная стратегия доходов предусматривает раскрытие банковской тайны, ведь сейчас "нет инструмента облагать всех и вся, то есть нет доступа к информации - к картам и соответственно нет инструмента, чтобы облагать". Алексеенко также добавил, что уничтожение механизма банковской тайны в Украине происходит с 2019 года, и стоит за этим глава налогового комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев. Эксперт считает, что это мечта Гетманцева.