Відбудовуємо країну разом: 21 березня стартує "Добробат & Co Реконстракшн Саміт"
Київ • УНН
Учасники саміту ознайомляться з кейсами відновлення міст, отримають знання для розробки планів та створять каталог пропозицій.
ГО "Добробат" у партнерстві з "Інновації та реконструкції для суспільства" та низки інших партнерів організовують масштабний кількамісячний саміту з відновлення та розвитку громад України. Майданчик стане платформою для обміну досвідом, презентацій успішних кейсів відбудови міст та регіонів, а також інструментом підготовки місцевих команд до розробки конкретних пропозицій, створення планувальних документів з відновлення та розвитку громад та повернення громадян до їх звичних середовищ життя. Перший Саміт заплановано у місті Чернігові, протягом наступних місяців заходи пройдуть в інших областях України. Графік заходів буде опублікований на офіційних сайтах організаторів.
Завдання Проєкту:
- Ознайомити учасників із реальними кейсами відновлення міст України.
- Надати практичні знання та інструменти для розробки планувальних документів відновлення на рівні громад, з урахуванням місцевої специфіки.
- Сприяти формуванню та роботі ініціативних груп, які працюватимуть над планами відновлення своїх міст та сіл.
- Укласти кінцевий підсумковий каталог “Пропозиції до відновлення України”.
Перший саміт стартує в Чернігівській області за підтримки обласної ради та десятка місцевих та національних партнерів. Надалі, протягом весни-літа, подібні саміти відбудуться в інших регіонах України. Робочі локальні групи матимуть місяць для початкового формування та перших засідань.
Реєстрація на Саміт в Чернігові: https://forms.gle/BZzp1ChjBbpMsiPn8
Реєстрація до Проєкту буде відкрита згодом.
Програма "Чернігів and Co Реконстракшн Саміт"
10:00 – 10:30 | Офіційне відкриття
- Дмитро Іванов, голова ГО «Добробат»;
- Олена Дмитренко, голова Чернігівської обласної ради;
- В’ячеслав Чаус, голова обласної військової адміністрації
- Дмитро;
Брижинський, голова міської військової адміністрації (TBC);
- Володимир Крейденко, народний депутат України;
- Володимир Кучма, голова Всеукраїнської асоціації громад.
Онлайн спеціальний гість:
- Норберт Нойхауз, колишній віце-мер міста Трір (Німеччина), незалежний консультант з міського розвитку.
10:30 – 11:30 | Панельна дискусія: "Досвід відновлення Чернігівщини та принципи політики повернення українців додому"
10:30 – 10:40 Модераторка: ОНУКА, музична виконавиця, амбасадорка ГО "Добробат"
10:40 – 10:50 | Структура планувальних документів для відновлення громад
Спікер-співмодератор: Григорій Мельничук, в.о. декана факультету архітектури, будівництва та дизайну Київського авіаційного інституту, урбаніст
10:50 – 11:10 | Архітектурні рішення для відновлення Чернігівщини
👤 Ганна Бондар, Народна депутатка України, відновлення памʼятки національного значення "Покорщина"
👤 Ольга Гаврик, архітекторка, викладачка Чернігівської політехніки, кафедра архітектури та дизайну
11:10 – 11:15 | Повернення громадян до їх звичних середовищ життя
Анастасія Джунківська (родом з Чернігова, громадська діячка) "Повернення в Україну: чому я обрала будувати майбутнє тут"
11:15 – 11:30 Запитання - відповіді.
11:30 – 12:00 | Успішні практики відновлення громад України
11.30 - 11.35 Модераторка: Ірина Ярмоленко, експертка з відновлення, директорка ГО "Інновації та реконструкції для суспільства". Презентація каталогу "100 ідей для міст"
11:35 – 11:40 | Реальний кейс відновлення Бородянки
👤 Ірина Захарченко, в.о. селищного голови Бородянки (TBC)
11:40 – 11:50 | Досвід Ірпеня: залучення міжнародних партнерів
👤 Надія Волчанськи, стратег архітектурної глобальної компанії Gensler (онлайн)
👤 Крістіан Віттіг, Thought Group, Чилі (онлайн) - Презентація пропозицій для Чернігівщини
11:50 – 12:00 | Досвід планування відновлення Маріуполя та презентація проєкту "Школа відновлення громад"
👤 Сергій Захаров, заступник Маріупольського міського голови
12.00-12.10 Кращі практики реновації та ревіталізації міських просторів: міжнародний та український досвід
👤 Анна Іскіердо – архітекторка, співзасновниця АІММ, урбаністка, експертка з реновації міських просторів
12:10 – 12:30 | Панельна дискусія: "Відновлення критичних галузей та роль бізнесу"
Спікерка-модераторка
12:00 – 12:10👤 Анна Пуцова, співзасновниця savEDe з темою "Відновлення освітніх просторів"
12:10 – 12:20 | Стратегічний підхід до відновлення громад: економічний аспект
👤 Микола Силенко, керівник офісу розвитку громад Boosters Consulting
12:20 – 12:30 | Економічні кластери та індустріальні парки
👤 Юрій Стальниченко, в.о. міського голови Мени
12:30 – 12:40 | Інклюзивність у відновленні громад
👤 Олександр Вознюк, голова "Правозахисна спілка інвалідів"
Запитання -відповіді
12:45 – 12:50 | Підбиття підсумків, фінальна дискусія
13.00-14.00 Обід
14:00 – 15:00 | Освітні воркшопи "Інструменти для відновлення громад"
Воркшоп 1: "Як планувати відновлення громади"
👤 Григорій Мельничук
Воркшоп 2: "Містобудівна документація — виклики і перспективи"
👤 Анна Бондар
Воркшоп 3: "На обрану тематику" 👤 Уточнюється.
15.00 Презентація результатів. Підбиття підсумків. Висновки та рекомендації для учасників. Заклик до формування робочих груп у своїх громадах. Оголошення наступних етапів роботи
Очікувані результати: Учасники отримають реальні приклади та практичні знання для подальшої роботи. Будуть закладені основи для створення локальних робочих груп у громадах. Визначені ключові напрямки відновлення та розвитку Чернігівщини.