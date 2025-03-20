Відбудовуємо країну разом: 21 березня стартує "Добробат & Co Реконстракшн Саміт"

ГО "Добробат" у партнерстві з "Інновації та реконструкції для суспільства" та низки інших партнерів організовують масштабний кількамісячний саміту з відновлення та розвитку громад України. Майданчик стане платформою для обміну досвідом, презентацій успішних кейсів відбудови міст та регіонів, а також інструментом підготовки місцевих команд до розробки конкретних пропозицій, створення планувальних документів з відновлення та розвитку громад та повернення громадян до їх звичних середовищ життя. Перший Саміт заплановано у місті Чернігові, протягом наступних місяців заходи пройдуть в інших областях України. Графік заходів буде опублікований на офіційних сайтах організаторів.

Завдання Проєкту:

Ознайомити учасників із реальними кейсами відновлення міст України. Надати практичні знання та інструменти для розробки планувальних документів відновлення на рівні громад, з урахуванням місцевої специфіки. Сприяти формуванню та роботі ініціативних груп, які працюватимуть над планами відновлення своїх міст та сіл. Укласти кінцевий підсумковий каталог “Пропозиції до відновлення України”.

Перший саміт стартує в Чернігівській області за підтримки обласної ради та десятка місцевих та національних партнерів. Надалі, протягом весни-літа, подібні саміти відбудуться в інших регіонах України. Робочі локальні групи матимуть місяць для початкового формування та перших засідань.

Реєстрація на Саміт в Чернігові: https://forms.gle/BZzp1ChjBbpMsiPn8

Реєстрація до Проєкту буде відкрита згодом.

Програма "Чернігів and Co Реконстракшн Саміт"

10:00 – 10:30 | Офіційне відкриття

Дмитро Іванов, голова ГО «Добробат»;

Олена Дмитренко, голова Чернігівської обласної ради;

В’ячеслав Чаус, голова обласної військової адміністрації

Дмитро; Брижинський, голова міської військової адміністрації (TBC);

Володимир Крейденко, народний депутат України;

Володимир Кучма, голова Всеукраїнської асоціації громад.

Онлайн спеціальний гість:

Норберт Нойхауз, колишній віце-мер міста Трір (Німеччина), незалежний консультант з міського розвитку.

10:30 – 11:30 | Панельна дискусія: "Досвід відновлення Чернігівщини та принципи політики повернення українців додому"

10:30 – 10:40 Модераторка: ОНУКА, музична виконавиця, амбасадорка ГО "Добробат"

10:40 – 10:50 | Структура планувальних документів для відновлення громад

Спікер-співмодератор: Григорій Мельничук, в.о. декана факультету архітектури, будівництва та дизайну Київського авіаційного інституту, урбаніст

10:50 – 11:10 | Архітектурні рішення для відновлення Чернігівщини

👤 Ганна Бондар, Народна депутатка України, відновлення памʼятки національного значення "Покорщина"

👤 Ольга Гаврик, архітекторка, викладачка Чернігівської політехніки, кафедра архітектури та дизайну

11:10 – 11:15 | Повернення громадян до їх звичних середовищ життя

Анастасія Джунківська (родом з Чернігова, громадська діячка) "Повернення в Україну: чому я обрала будувати майбутнє тут"

11:15 – 11:30 Запитання - відповіді.

11:30 – 12:00 | Успішні практики відновлення громад України

11.30 - 11.35 Модераторка: Ірина Ярмоленко, експертка з відновлення, директорка ГО "Інновації та реконструкції для суспільства". Презентація каталогу "100 ідей для міст"

11:35 – 11:40 | Реальний кейс відновлення Бородянки

👤 Ірина Захарченко, в.о. селищного голови Бородянки (TBC)

11:40 – 11:50 | Досвід Ірпеня: залучення міжнародних партнерів

👤 Надія Волчанськи, стратег архітектурної глобальної компанії Gensler (онлайн)

👤 Крістіан Віттіг, Thought Group, Чилі (онлайн) - Презентація пропозицій для Чернігівщини

11:50 – 12:00 | Досвід планування відновлення Маріуполя та презентація проєкту "Школа відновлення громад"

👤 Сергій Захаров, заступник Маріупольського міського голови

12.00-12.10 Кращі практики реновації та ревіталізації міських просторів: міжнародний та український досвід

👤 Анна Іскіердо – архітекторка, співзасновниця АІММ, урбаністка, експертка з реновації міських просторів

12:10 – 12:30 | Панельна дискусія: "Відновлення критичних галузей та роль бізнесу"

Спікерка-модераторка

12:00 – 12:10👤 Анна Пуцова, співзасновниця savEDe з темою "Відновлення освітніх просторів"

12:10 – 12:20 | Стратегічний підхід до відновлення громад: економічний аспект

👤 Микола Силенко, керівник офісу розвитку громад Boosters Consulting

12:20 – 12:30 | Економічні кластери та індустріальні парки

👤 Юрій Стальниченко, в.о. міського голови Мени

12:30 – 12:40 | Інклюзивність у відновленні громад

👤 Олександр Вознюк, голова "Правозахисна спілка інвалідів"

Запитання -відповіді

12:45 – 12:50 | Підбиття підсумків, фінальна дискусія

13.00-14.00 Обід

14:00 – 15:00 | Освітні воркшопи "Інструменти для відновлення громад"

Воркшоп 1: "Як планувати відновлення громади"

👤 Григорій Мельничук

Воркшоп 2: "Містобудівна документація — виклики і перспективи"

👤 Анна Бондар

Воркшоп 3: "На обрану тематику" 👤 Уточнюється.

15.00 Презентація результатів. Підбиття підсумків. Висновки та рекомендації для учасників. Заклик до формування робочих груп у своїх громадах. Оголошення наступних етапів роботи

Очікувані результати: Учасники отримають реальні приклади та практичні знання для подальшої роботи. Будуть закладені основи для створення локальних робочих груп у громадах. Визначені ключові напрямки відновлення та розвитку Чернігівщини.