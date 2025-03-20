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Відбудовуємо країну разом: 21 березня стартує "Добробат & Co Реконстракшн Саміт"

Київ • УНН

 • 82400 перегляди

Учасники саміту ознайомляться з кейсами відновлення міст, отримають знання для розробки планів та створять каталог пропозицій.

Відбудовуємо країну разом: 21 березня стартує "Добробат & Co Реконстракшн Саміт"

ГО "Добробат" у партнерстві з "Інновації та реконструкції для суспільства" та низки інших партнерів організовують масштабний кількамісячний саміту з відновлення та розвитку громад України. Майданчик стане платформою для обміну досвідом, презентацій успішних кейсів відбудови міст та регіонів, а також інструментом підготовки місцевих команд до розробки конкретних пропозицій, створення планувальних документів з відновлення та розвитку громад та повернення громадян до їх звичних середовищ життя. Перший Саміт заплановано у місті Чернігові, протягом наступних місяців заходи пройдуть в інших областях України. Графік заходів буде опублікований на офіційних сайтах організаторів.

 

Завдання Проєкту:

  1. Ознайомити учасників із реальними кейсами відновлення міст України.
    1. Надати практичні знання та інструменти для розробки планувальних документів відновлення на рівні громад, з урахуванням місцевої специфіки.
      1. Сприяти формуванню та роботі ініціативних груп, які працюватимуть над планами відновлення своїх міст та сіл.
        1. Укласти кінцевий підсумковий каталог “Пропозиції до відновлення України”.

          Перший саміт стартує в Чернігівській області за підтримки обласної ради та десятка місцевих та національних партнерів. Надалі, протягом весни-літа, подібні саміти відбудуться в інших регіонах України. Робочі локальні групи матимуть місяць для початкового формування та перших засідань.

          Реєстрація на Саміт в Чернігові: https://forms.gle/BZzp1ChjBbpMsiPn8

          Реєстрація до Проєкту буде відкрита згодом.

          Програма "Чернігів and Co Реконстракшн Саміт"

          10:00 – 10:30 | Офіційне відкриття

          • Дмитро Іванов, голова ГО «Добробат»;
            • Олена Дмитренко, голова Чернігівської обласної ради;
              • В’ячеслав Чаус, голова обласної військової адміністрації
                • Дмитро; Брижинський, голова міської військової адміністрації (TBC);
                  • Володимир Крейденко, народний депутат України;
                    • Володимир Кучма, голова Всеукраїнської асоціації громад.

                      Онлайн спеціальний гість:

                      • Норберт Нойхауз, колишній віце-мер міста Трір (Німеччина), незалежний консультант з міського розвитку.

                        10:30 – 11:30 | Панельна дискусія: "Досвід відновлення Чернігівщини та принципи політики повернення українців додому"

                        10:30 – 10:40  Модераторка: ОНУКА, музична виконавиця, амбасадорка ГО "Добробат"

                        10:40 – 10:50 | Структура планувальних документів для відновлення громад

                        Спікер-співмодератор: Григорій Мельничук, в.о. декана факультету архітектури, будівництва та дизайну Київського авіаційного інституту, урбаніст

                        10:50 – 11:10 | Архітектурні рішення для відновлення Чернігівщини

                         👤 Ганна Бондар, Народна депутатка України, відновлення памʼятки національного значення "Покорщина" 

                         👤 Ольга Гаврик, архітекторка, викладачка Чернігівської політехніки, кафедра архітектури та дизайну

                        11:10 – 11:15  | Повернення громадян до їх звичних середовищ життя

                         Анастасія Джунківська (родом з Чернігова, громадська діячка) "Повернення в Україну: чому я обрала будувати майбутнє тут"

                        11:15 – 11:30 Запитання - відповіді.

                        11:30 – 12:00 | Успішні практики відновлення громад України

                        11.30 - 11.35 Модераторка: Ірина Ярмоленко, експертка з відновлення, директорка ГО "Інновації та реконструкції для суспільства". Презентація каталогу "100 ідей для міст"

                        11:35 – 11:40 | Реальний кейс відновлення Бородянки

                        👤 Ірина Захарченко, в.о. селищного голови Бородянки (TBC)

                        11:40 – 11:50 | Досвід Ірпеня: залучення міжнародних партнерів

                        👤 Надія Волчанськи, стратег архітектурної глобальної компанії Gensler (онлайн) 

                        👤 Крістіан Віттіг, Thought Group, Чилі (онлайн) - Презентація пропозицій для Чернігівщини

                        11:50 – 12:00 | Досвід планування відновлення Маріуполя та презентація проєкту "Школа відновлення громад"

                         👤 Сергій Захаров, заступник Маріупольського міського голови

                        12.00-12.10 Кращі практики реновації та ревіталізації міських просторів: міжнародний та український досвід 

                        👤 Анна Іскіердо – архітекторка, співзасновниця АІММ, урбаністка, експертка з реновації міських просторів

                        12:10 – 12:30 | Панельна дискусія: "Відновлення критичних галузей та роль бізнесу"

                        Спікерка-модераторка 

                        12:00 – 12:10👤 Анна Пуцова, співзасновниця savEDe з темою "Відновлення освітніх просторів"

                        12:10 – 12:20 | Стратегічний підхід до відновлення громад: економічний аспект

                        👤 Микола Силенко, керівник офісу розвитку громад Boosters Consulting

                        12:20 – 12:30 | Економічні кластери та індустріальні парки

                        👤 Юрій Стальниченко, в.о. міського голови Мени

                        12:30 – 12:40 | Інклюзивність у відновленні громад

                        👤 Олександр Вознюк, голова "Правозахисна спілка інвалідів"

                        Запитання -відповіді

                        12:45 – 12:50 | Підбиття підсумків, фінальна дискусія

                        13.00-14.00 Обід

                        14:00 – 15:00 | Освітні воркшопи "Інструменти для відновлення громад"

                        Воркшоп 1: "Як планувати відновлення громади"

                         👤 Григорій Мельничук

                        Воркшоп 2: "Містобудівна документація — виклики і перспективи"  

                        👤 Анна Бондар 

                        Воркшоп 3: "На обрану тематику"  👤 Уточнюється.

                        15.00 Презентація результатів. Підбиття підсумків. Висновки та рекомендації для учасників. Заклик до формування робочих груп у своїх громадах. Оголошення наступних етапів роботи

                        Очікувані результати: Учасники отримають реальні приклади та практичні знання для подальшої роботи. Будуть закладені основи для створення локальних робочих груп у громадах. Визначені ключові напрямки відновлення та розвитку Чернігівщини.

                        Лілія Подоляк

                        Лілія Подоляк

                        Новини Бізнесу
                        Володимир Зеленський
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