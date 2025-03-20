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Восстанавливаем страну вместе: 21 марта стартует "Добробат & Co Реконстракшн Саміт"

Киев • УНН

 • 81573 просмотра

Участники саммита ознакомятся с кейсами восстановления городов, получат знания для разработки планов и создадут каталог предложений.

Восстанавливаем страну вместе: 21 марта стартует "Добробат & Co Реконстракшн Саміт"

ГО "Добробат" в партнерстве с "Инновации и реконструкции для общества" и ряда других партнеров организуют масштабный многомесячный саммит по восстановлению и развитию общин Украины. Площадка станет платформой для обмена опытом, презентаций успешных кейсов восстановления городов и регионов, а также инструментом подготовки местных команд к разработке конкретных предложений, созданию планировочных документов по восстановлению и развитию общин и возвращению граждан в их привычные среды жизни. Первый Саммит запланирован в городе Чернигове, в течение следующих месяцев мероприятия пройдут в других областях Украины. График мероприятий будет опубликован на официальных сайтах организаторов.

 

Задача Проекта:

  1. Ознакомить участников с реальными кейсами восстановления городов Украины.
    1. Предоставить практические знания и инструменты для разработки планировочных документов восстановления на уровне общин, с учетом местной специфики.
      1. Содействовать формированию и работе инициативных групп, которые будут работать над планами восстановления своих городов и сел.
        1. Составить конечный итоговый каталог “Предложения к восстановлению Украины”.

          Первый саммит стартует в Черниговской области при поддержке областного совета и десятка местных и национальных партнеров. В дальнейшем, в течение весны-лета, подобные саммиты состоятся в других регионах Украины. Рабочие локальные группы будут иметь месяц для начального формирования и первых заседаний.

          Регистрация на Саммит в Чернигове: https://forms.gle/BZzp1ChjBbpMsiPn8

          Регистрация в Проект будет открыта позже.

          Программа "Чернигов and Co Реконстракшн Саммит"

          10:00 – 10:30 | Официальное открытие

          • Дмитрий Иванов, председатель ОО «Добробат»;
            • Елена Дмитренко, председатель Черниговского областного совета;
              • Вячеслав Чаус, председатель областной военной администрации
                • Дмитрий; Брыжинский, председатель городской военной администрации (TBC);
                  • Владимир Крейденко, народный депутат Украины;
                    • Владимир Кучма, председатель Всеукраинской ассоциации общин.

                      Онлайн специальный гость:

                      • Норберт Нойхауз, бывший вице-мэр города Трир (Германия), независимый консультант по городскому развитию.

                        10:30 – 11:30 | Панельная дискуссия: "Опыт восстановления Черниговщины и принципы политики возвращения украинцев домой"

                        10:30 – 10:40  Модератор: ОНУКА, музыкальная исполнительница, амбассадорка ОО "Добробат"

                        10:40 – 10:50 | Структура планировочных документов для восстановления общин

                        Спикер-сомодератор: Григорий Мельничук, и.о. декана факультета архитектуры, строительства и дизайна Киевского авиационного института, урбанист

                        10:50 – 11:10 | Архитектурные решения для восстановления Черниговщины

                         👤 Анна Бондарь, Народный депутат Украины, восстановление памятника национального значения "Покорщина" 

                         👤 Ольга Гаврик, архитектор, преподаватель Черниговской политехники, кафедра архитектуры и дизайна

                        11:10 – 11:15  | Возвращение граждан в их привычные среды жизни

                         Анастасия Джунковская (родом из Чернигова, общественный деятель) "Возвращение в Украину: почему я выбрала строить будущее здесь"

                        11:15 – 11:30 Вопросы - ответы.

                        11:30 – 12:00 | Успешные практики восстановления общин Украины

                        11.30 - 11.35 Модератор: Ирина Ярмоленко, эксперт по восстановлению, директор ОО "Инновации и реконструкции для общества". Презентация каталога "100 идей для городов"

                        11:35 – 11:40 | Реальный кейс восстановления Бородянки

                        👤 Ирина Захарченко, и.о. поселкового головы Бородянки (TBC)

                        11:40 – 11:50 | Опыт Ирпеня: привлечение международных партнеров

                        👤 Надежда Волчански, стратег архитектурной глобальной компании Gensler (онлайн) 

                        👤 Кристиан Виттиг, Thought Group, Чили (онлайн) - Презентация предложений для Черниговщины

                        11:50 – 12:00 | Опыт планирования восстановления Мариуполя и презентация проекта "Школа восстановления общин"

                         👤 Сергей Захаров, заместитель Мариупольского городского головы

                        12.00-12.10 Лучшие практики реновации и ревитализации городских пространств: международный и украинский опыт 

                        👤 Анна Искиердо – архитектор, соосновательница АИММ, урбанистка, эксперт по реновации городских пространств

                        12:10 – 12:30 | Панельная дискуссия: "Восстановление критических отраслей и роль бизнеса"

                        Спикер-модератор 

                        12:00 – 12:10👤 Анна Пуцова, соосновательница savEDe с темой "Восстановление образовательных пространств"

                        12:10 – 12:20 | Стратегический подход к восстановлению общин: экономический аспект

                        👤 Николай Силенко, руководитель офиса развития общин Boosters Consulting

                        12:20 – 12:30 | Экономические кластеры и индустриальные парки

                        👤 Юрий Стальниченко, и.о. городского головы Мены

                        12:30 – 12:40 | Инклюзивность в восстановлении общин

                        👤 Александр Вознюк, председатель "Правозащитный союз инвалидов"

                        Вопросы -ответы

                        12:45 – 12:50 | Подведение итогов, финальная дискуссия

                        13.00-14.00 Обед

                        14:00 – 15:00 | Образовательные воркшопы "Инструменты для восстановления общин"

                        Воркшоп 1: "Как планировать восстановление общины"

                         👤 Григорий Мельничук

                        Воркшоп 2: "Градостроительная документация — вызовы и перспективы"  

                        👤 Анна Бондарь 

                        Воркшоп 3: "На выбранную тематику"  👤 Уточняется.

                        15.00 Презентация результатов. Подведение итогов. Выводы и рекомендации для участников. Призыв к формированию рабочих групп в своих общинах. Объявление следующих этапов работы

                        Ожидаемые результаты: Участники получат реальные примеры и практические знания для дальнейшей работы. Будут заложены основы для создания локальных рабочих групп в общинах. Определены ключевые направления восстановления и развития Черниговщины.

                        Лилия Подоляк

                        Лилия Подоляк

                        Новости Бизнеса
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