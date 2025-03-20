Восстанавливаем страну вместе: 21 марта стартует "Добробат & Co Реконстракшн Саміт"
Киев • УНН
Участники саммита ознакомятся с кейсами восстановления городов, получат знания для разработки планов и создадут каталог предложений.
ГО "Добробат" в партнерстве с "Инновации и реконструкции для общества" и ряда других партнеров организуют масштабный многомесячный саммит по восстановлению и развитию общин Украины. Площадка станет платформой для обмена опытом, презентаций успешных кейсов восстановления городов и регионов, а также инструментом подготовки местных команд к разработке конкретных предложений, созданию планировочных документов по восстановлению и развитию общин и возвращению граждан в их привычные среды жизни. Первый Саммит запланирован в городе Чернигове, в течение следующих месяцев мероприятия пройдут в других областях Украины. График мероприятий будет опубликован на официальных сайтах организаторов.
Задача Проекта:
- Ознакомить участников с реальными кейсами восстановления городов Украины.
- Предоставить практические знания и инструменты для разработки планировочных документов восстановления на уровне общин, с учетом местной специфики.
- Содействовать формированию и работе инициативных групп, которые будут работать над планами восстановления своих городов и сел.
- Составить конечный итоговый каталог “Предложения к восстановлению Украины”.
Первый саммит стартует в Черниговской области при поддержке областного совета и десятка местных и национальных партнеров. В дальнейшем, в течение весны-лета, подобные саммиты состоятся в других регионах Украины. Рабочие локальные группы будут иметь месяц для начального формирования и первых заседаний.
Регистрация на Саммит в Чернигове: https://forms.gle/BZzp1ChjBbpMsiPn8
Регистрация в Проект будет открыта позже.
Программа "Чернигов and Co Реконстракшн Саммит"
10:00 – 10:30 | Официальное открытие
- Дмитрий Иванов, председатель ОО «Добробат»;
- Елена Дмитренко, председатель Черниговского областного совета;
- Вячеслав Чаус, председатель областной военной администрации
- Дмитрий;
Брыжинский, председатель городской военной администрации (TBC);
- Владимир Крейденко, народный депутат Украины;
- Владимир Кучма, председатель Всеукраинской ассоциации общин.
Онлайн специальный гость:
- Норберт Нойхауз, бывший вице-мэр города Трир (Германия), независимый консультант по городскому развитию.
10:30 – 11:30 | Панельная дискуссия: "Опыт восстановления Черниговщины и принципы политики возвращения украинцев домой"
10:30 – 10:40 Модератор: ОНУКА, музыкальная исполнительница, амбассадорка ОО "Добробат"
10:40 – 10:50 | Структура планировочных документов для восстановления общин
Спикер-сомодератор: Григорий Мельничук, и.о. декана факультета архитектуры, строительства и дизайна Киевского авиационного института, урбанист
10:50 – 11:10 | Архитектурные решения для восстановления Черниговщины
👤 Анна Бондарь, Народный депутат Украины, восстановление памятника национального значения "Покорщина"
👤 Ольга Гаврик, архитектор, преподаватель Черниговской политехники, кафедра архитектуры и дизайна
11:10 – 11:15 | Возвращение граждан в их привычные среды жизни
Анастасия Джунковская (родом из Чернигова, общественный деятель) "Возвращение в Украину: почему я выбрала строить будущее здесь"
11:15 – 11:30 Вопросы - ответы.
11:30 – 12:00 | Успешные практики восстановления общин Украины
11.30 - 11.35 Модератор: Ирина Ярмоленко, эксперт по восстановлению, директор ОО "Инновации и реконструкции для общества". Презентация каталога "100 идей для городов"
11:35 – 11:40 | Реальный кейс восстановления Бородянки
👤 Ирина Захарченко, и.о. поселкового головы Бородянки (TBC)
11:40 – 11:50 | Опыт Ирпеня: привлечение международных партнеров
👤 Надежда Волчански, стратег архитектурной глобальной компании Gensler (онлайн)
👤 Кристиан Виттиг, Thought Group, Чили (онлайн) - Презентация предложений для Черниговщины
11:50 – 12:00 | Опыт планирования восстановления Мариуполя и презентация проекта "Школа восстановления общин"
👤 Сергей Захаров, заместитель Мариупольского городского головы
12.00-12.10 Лучшие практики реновации и ревитализации городских пространств: международный и украинский опыт
👤 Анна Искиердо – архитектор, соосновательница АИММ, урбанистка, эксперт по реновации городских пространств
12:10 – 12:30 | Панельная дискуссия: "Восстановление критических отраслей и роль бизнеса"
Спикер-модератор
12:00 – 12:10👤 Анна Пуцова, соосновательница savEDe с темой "Восстановление образовательных пространств"
12:10 – 12:20 | Стратегический подход к восстановлению общин: экономический аспект
👤 Николай Силенко, руководитель офиса развития общин Boosters Consulting
12:20 – 12:30 | Экономические кластеры и индустриальные парки
👤 Юрий Стальниченко, и.о. городского головы Мены
12:30 – 12:40 | Инклюзивность в восстановлении общин
👤 Александр Вознюк, председатель "Правозащитный союз инвалидов"
Вопросы -ответы
12:45 – 12:50 | Подведение итогов, финальная дискуссия
13.00-14.00 Обед
14:00 – 15:00 | Образовательные воркшопы "Инструменты для восстановления общин"
Воркшоп 1: "Как планировать восстановление общины"
👤 Григорий Мельничук
Воркшоп 2: "Градостроительная документация — вызовы и перспективы"
👤 Анна Бондарь
Воркшоп 3: "На выбранную тематику" 👤 Уточняется.
15.00 Презентация результатов. Подведение итогов. Выводы и рекомендации для участников. Призыв к формированию рабочих групп в своих общинах. Объявление следующих этапов работы
Ожидаемые результаты: Участники получат реальные примеры и практические знания для дальнейшей работы. Будут заложены основы для создания локальных рабочих групп в общинах. Определены ключевые направления восстановления и развития Черниговщины.