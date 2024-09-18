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"Відбілити ім’я від наклепу": юрист розповів про проблеми захисту честі і гідності в Україні

"Відбілити ім’я від наклепу": юрист розповів про проблеми захисту честі і гідності в Україні

Київ • УНН

 • 123365 перегляди

Адвокат Сергій Лисенко розповів про складнощі розгляду справ про захист честі та гідності в Україні. Він вказав на відсутність чітких визначень та тривалість судових процесів.

Справи про захист честі, гідності та ділової репутації постійно привертають увагу громадськості, адже подання таких скарг часто є єдиним методом "відбілити своє ім’я" від наклепу з боку осіб "при владі". Однак, незважаючи на конституційні гарантії, судова система нерідко не забезпечує ефективного захисту таких прав, а процес їх розгляду може затягнутися на роки. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив керуючий партнер АО GRACERS, адвокат Сергій Лисенко.

Наразі наше національне законодавство, нажаль, не містить чіткого та конкретного визначення таких понять як гідність, честь чи ділова репутація, оскільки вони є загальними морально-етичними категоріями. Одночасно їх відносять до особистих немайнових прав, яким законодавство надає значення самостійних об'єктів судового захисту

- зазначив Лисенко.

Він додав, що Конституція передбачає, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю в Україні, однак судова система немає такої "сильної" позиції у їх відстоюванні. 

Адвокат також звернув увагу на те, що суди по-різному досліджують та оцінюють доказову базу. 

Українські суди щороку розглядають більше тисячі таких справ. Однак варто зазначити, що не у всіх суддів є відповідний рівень для розгляду справ такої категорії… Тому, є критична необхідність, щоб судді навчилися реально розмежовувати власні оціночні судження (суб'єктивні судження, оцінку дій, критику чи інші висловлювання, які не містять фактичних даних) від фактичних тверджень (інформації про події, речі чи явища, які можна перевірити) 

- вказав він.

Тривалість розгляду таких справ також залишається проблемою, зазначає Лисенко. Хоча зазвичай це займає до 6 місяців, процес може затягуватися через суддівські відпустки або велике навантаження на суди.

Додамо

Український бізнесмен, власник столичного торгово-розважального і бізнес-центру "Гулівер" Віктор Поліщук звернувся до Шевченківського районного суду з позовом до АРМА про захист честі, гідності та ділової репутації. У коментарі УНН бізнесмен пояснив, що був змушений звернутися до суду через заяву Олени Думи про наявність у нього та його дружини "тісних стосунків з кремлівською верхівкою". Поліщук наголосив, що ця інформація є видуманою та не відповідає дійсності.

Голова АРМА Олена Дума у відповідь на запит УНН пояснила, що звинуватила Поліщука та його дружину у зв’язках з "кремлівською верхівкою", бо побачила таку інформацію у ЗМІ.

Суд розгляне позов Поліщука до АРМА 10 жовтня

Нагадаємо

Дослідивши тему вдалося з’ясувати, що інформацію про те, дружина Віктора Поліщука Лілія Різва нібито є племінницею дружини російського політика дмитра медведєва, з’явилася у 2015-2016 роках. Поширював її на той час чинний нардеп Павло Різаненко у своїх блогах, однак жодного разу не додав докази цієї інформації.

УНН звернувся до Різаненка надати документи, які б підтвердили його припущення, однак він відмовився коментувати, пославшись на те, що він з 2019 року не публічна особа.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НП
ukrainaУкраїна

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