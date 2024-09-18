«Отбелить имя от клеветы": юрист рассказал о проблемах защиты чести и достоинства в Украине

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Адвокат Сергей Лысенко рассказал о сложностях рассмотрения дел о защите чести и достоинства в Украине. Он указал на отсутствие четких определений и длительность судебных процессов.

Дела о защите чести, достоинства и деловой репутации постоянно привлекают внимание общественности, ведь подача таких жалоб часто является единственным методом "отбелить свое имя" от клеветы со стороны лиц "при власти". Однако, несмотря на конституционные гарантии, судебная система нередко не обеспечивает эффективной защиты таких прав, а процесс их рассмотрения может затянуться на годы. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал управляющий партнер АО GRACERS, адвокат Сергей Лысенко.

Сейчас наше национальное законодательство, к сожалению, не содержит четкого и конкретного определения таких понятий как достоинство, честь или деловая репутация, поскольку они являются общими морально-этическими категориями. Одновременно их относят к личным неимущественным правам, которым законодательство придает значение самостоятельных объектов судебной защиты

- отметил Лысенко.

Он добавил, что Конституция предусматривает, что человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность являются наивысшей социальной ценностью в Украине, однако судебная система не имеет такой "сильной" позиции в их отстаивании. 

Адвокат также обратил внимание на то, что суды по-разному исследуют и оценивают доказательную базу. 

Украинские суды ежегодно рассматривают более тысячи таких дел. Однако стоит отметить, что не у всех судей есть соответствующий уровень для рассмотрения дел такой категории... Поэтому, есть критическая необходимость, чтобы судьи научились реально разграничивать собственные оценочные суждения (субъективные суждения, оценку действий, критику или другие высказывания, которые не содержат фактических данных) от фактических утверждений (информации о событиях, вещах или явлениях, которые можно проверить) 

- указал он.

Продолжительность рассмотрения таких дел также остается проблемой, отмечает Лысенко. Хотя обычно это занимает до 6 месяцев, процесс может затягиваться из-за судейских отпусков или большой нагрузки на суды.

Добавим

Украинский бизнесмен, владелец столичного торгово-развлекательного и бизнес-центра "Гулливер" Виктор Полищук обратился в Шевченковский районный суд с иском к АРМА о защите чести, достоинства и деловой репутации. В комментарии УНН бизнесмен объяснил, что был вынужден обратиться в суд из-за заявления Елены Думы о наличии у него и его жены "тесных отношений с кремлевской верхушкой". Полищук отметил, что эта информация является вымышленной и не соответствует действительности.

Глава АРМА Елена Дума в ответ на запрос УНН объяснила, что обвинила Полищука и его жену в связях с "кремлевской верхушкой", потому что увидела такую информацию в СМИ.

Суд рассмотрит иск Полищука к АРМА 10 октября

Напомним

Исследовав тему удалось выяснить, что информация о том, жена Виктора Полищука Лилия Ризва якобы является племянницей жены российского политика Дмитрия Медведева, появилась в 2015-2016 годах. Распространял ее в то время действующий нардеп Павел Ризаненко в своих блогах, однако ни разу не добавил доказательства этой информации.

УНН обратился к Ризаненко предоставить документы, которые бы подтвердили его предположения, однако он отказался комментировать, сославшись на то, что он с 2019 года не публичное лицо.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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