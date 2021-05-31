Від відвідувачів Олімпіади в Токіо можуть вимагати негативний тест на коронавірус

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 32108 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 113202 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 154495 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 138255 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 144629 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 100612 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 84564 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 190142 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88843 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 283930 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
91%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 71852 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 13620 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 26583 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 35370 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 51931 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 156326 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 190125 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 283920 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 450735 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 436400 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 8768 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 34263 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 39658 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 40057 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 40958 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Від відвідувачів Олімпіади в Токіо можуть вимагати негативний тест на коронавірус

Київ • УНН

 • 13468 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. На Олімпіаду в Токіо можуть допустити лише уболівальників, які або вакциновані, або з негативним тестом на коронавірус. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету Yomiuri Shimbun.

Від відвідувачів Олімпіади в Токіо можуть вимагати негативний тест на коронавірус

Цитата:

“Згідно з урядовим проектом плану з боротьби з COVID-19 на майбутні заходи, глядачів на Олімпійських та Паралімпійських іграх в Токіо попросять пред’явити сертифікат про негативний результат тестування на коронавірус”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Також план забороняє глядачам їсти і пити на місцях, чекаючи, що такі суворі заходи допоможуть запобігти поширення інфекцій.

“Плату за тестування вносить власник квитка. За оцінками уряду, в день буде проводитися до 400 000 тестів, і планується подальше розширення можливостей тестування”, - наголошується в повідомленні.

Повідомляється, що згідно із запропонованим планом, глядачі повинні будуть пройти тестування не більше ніж за сім днів до спортивного заходу, на який у них куплений квиток. При вході їх зобов’яжуть показати сертифікат про відсутність COVID-19. Стосовно тих, хто пройшов вакцинацію, аналогічні вимоги застосовуватися не будуть.

“Відповідно до джерел в уряді, це буде перший випадок, коли всім глядачам на великомасштабному спортивному заході буде потрібно пред’явити докази негативних результатів тестування. Такі суворі заходи є наслідком того факту, що Олімпійські ігри, як очікується, зберуть глядачів зі всієї країни, у порівнянні з професійним бейсболом і футбольною лігою JLeague”, - йдеться в повідомленні.

Так, уряд уже вирішив не допускати глядачів з-за кордону. Він ухвалить рішення про кількість дозволених глядачів усередині країни в червні, з огляду на ситуацію з коронавірусів на той момент.

Доповнення

Президент оргкомітету Олімпійських ігор в Токіо Сейко Хасімото минулого тижня висловила припущення, що найближчим часом буде складно визначитися з кількістю глядачів, допущених до локацій проведення Олімпіади, через боротьбу з коронавірусом, що триває.

У березні Міжнародний олімпійський комітет і японські організатори домовилися заборонити глядачам приїжджати з-за кордону, щоб літні Ігри не перетворилися в глобальний захід — суперрозповсюджувач COVID-19.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз, попри власний дефіцит вакцин, в останні місяці відправив приблизно 100 млн доз вакцини в Японію, як “знак підтримки” для проведення Олімпійських ігор.

Нагадаємо, Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію змагання були перенесені на рік і тепер відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року. При цьому назву “Токіо-2020” було збережено. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СпортCOVID-19Новини Світу
Brent
$63.34
Bitcoin
$81,545.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.91
Золото
$3,122.06
Ethereum
$1,593.45