Від відвідувачів Олімпіади в Токіо можуть вимагати негативний тест на коронавірус

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“Згідно з урядовим проектом плану з боротьби з COVID-19 на майбутні заходи, глядачів на Олімпійських та Паралімпійських іграх в Токіо попросять пред’явити сертифікат про негативний результат тестування на коронавірус”, — йдеться в повідомленні.

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Також план забороняє глядачам їсти і пити на місцях, чекаючи, що такі суворі заходи допоможуть запобігти поширення інфекцій.

“Плату за тестування вносить власник квитка. За оцінками уряду, в день буде проводитися до 400 000 тестів, і планується подальше розширення можливостей тестування”, - наголошується в повідомленні.

Повідомляється, що згідно із запропонованим планом, глядачі повинні будуть пройти тестування не більше ніж за сім днів до спортивного заходу, на який у них куплений квиток. При вході їх зобов’яжуть показати сертифікат про відсутність COVID-19. Стосовно тих, хто пройшов вакцинацію, аналогічні вимоги застосовуватися не будуть.

“Відповідно до джерел в уряді, це буде перший випадок, коли всім глядачам на великомасштабному спортивному заході буде потрібно пред’явити докази негативних результатів тестування. Такі суворі заходи є наслідком того факту, що Олімпійські ігри, як очікується, зберуть глядачів зі всієї країни, у порівнянні з професійним бейсболом і футбольною лігою JLeague”, - йдеться в повідомленні.

Так, уряд уже вирішив не допускати глядачів з-за кордону. Він ухвалить рішення про кількість дозволених глядачів усередині країни в червні, з огляду на ситуацію з коронавірусів на той момент.

Доповнення

Президент оргкомітету Олімпійських ігор в Токіо Сейко Хасімото минулого тижня висловила припущення, що найближчим часом буде складно визначитися з кількістю глядачів, допущених до локацій проведення Олімпіади, через боротьбу з коронавірусом, що триває.

У березні Міжнародний олімпійський комітет і японські організатори домовилися заборонити глядачам приїжджати з-за кордону, щоб літні Ігри не перетворилися в глобальний захід — суперрозповсюджувач COVID-19.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз, попри власний дефіцит вакцин, в останні місяці відправив приблизно 100 млн доз вакцини в Японію, як “знак підтримки” для проведення Олімпійських ігор.

Нагадаємо, Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію змагання були перенесені на рік і тепер відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року. При цьому назву “Токіо-2020” було збережено.