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Олимпиада-2020: в оргкомитете тянут с решением по количеству зрителей

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент оргкомитета Олимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото в пятницу высказала предположение, что в ближайшее время будет сложно определиться с количеством зрителей, допущенных к локациям проведения Олимпиады, из-за продолжающейся борьби с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на The Japan Times.

Олимпиада-2020: в оргкомитете тянут с решением по количеству зрителей

Детали

Глава оргкомитета Олимпиады в Токио отметила трудности с тем, чтобы сделать вывод, без мониторинга числа заражений в ближайшие недели и прежде, чем станет ясно, как правительство будет справляться с ограничением количества зрителей после того, как отменит чрезвычайное положение из-за COVID-19 в некоторых регионах страны.

"Важно предоставить медицинские и научные доказательства того, что игры будут безопасными, поэтому мы будем запрашивать информацию у (людей) из этих областей и тогда делать достаточные выводы", - сказала Хасимото.

В марте Международный олимпийский комитет и японские организаторы договорились запретить зрителям приезжать из-за границы, чтобы летние Игры не превратились в глобальное мероприятие - суперраспространитель COVID-19.

Что касается того, что делать с местными зрителями, они отложили решение до июня, потому что в Токио, наряду с регионом Осака, был введено чрезвычайное положение в конце апреля после четвертой волны инфекций.

"Решение должно быть принято как можно скорее", - сказала Хасимото, отметив, что в Японии есть много тех, кто уже купил билеты на Олимпиаду, открытие которой назначено на 23 июля.

Дополнение

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил в пятницу вечером, что чрезвычайное положение в стране, срок действия которого истекает в понедельник в девяти префектурах, будет продлен до 20 июня, последнего дня чрезвычайного положения в префектуре Окинава. Режим ЧП остается в силе в префектурах Токио, Осака, Киото, Хиого, Аити, Фукуока, Хоккайдо, Окаяма и Хиросима.

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