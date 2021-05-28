Олімпіада-2020: в оргкомітеті тягнуть з рішенням стосовно кількості глядачів

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Голова оргкомітету Олімпіади в Токіо вказала на труднощі з тим, щоб зробити висновок, без моніторингу кількості заражень в найближчі тижні і перш, ніж стане зрозуміло, як уряд буде справлятися з обмеженням кількості глядачів після того, як скасує надзвичайний стан через COVID-19 в деяких регіонах країни.

"Важливо надати медичні та наукові докази того, що ігри будуть безпечними, тому ми будемо запитувати інформацію у (людей) з цих областей і тоді робити висновки", - сказала Хасімото.

У березні Міжнародний олімпійський комітет і японські організатори домовилися заборонити глядачам приїжджати з-за кордону, щоб літні Ігри не перетворилися в глобальний захід - суперрозповсюджувач COVID-19.

Що стосується того, що робити з місцевими глядачами, вони відклали рішення до червня, бо в кінці квітня у Токіо, поряд з регіоном Осака, був введений надзвичайний стан після четвертої хвилі коронавірусу.

"Рішення повинне бути ухвалене при першій можливості", - сказала Хасімото, зазначивши, що в Японії є багато тих, хто вже купив квитки на Олімпіаду, відкриття якої призначено на 23 липня.

Доповнення

Прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга оголосив в п'ятницю ввечері, що надзвичайний стан в країні, термін дії якого закінчується в понеділок у дев'яти префектурах, буде продовжено до 20 червня, останнього дня надзвичайного стану в префектурі Окінава. Режим НС залишається в силі в префектурах Токіо, Осака, Кіото, Хіого, Аїті, Фукуока, Хоккайдо, Окаяма і Хіросіма.