Олімпіада-2020: в оргкомітеті тягнуть з рішенням стосовно кількості глядачів

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 27387 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 101682 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 145538 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 129572 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 136408 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 96568 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 81768 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 182746 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88443 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 277528 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.5м/с
85%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 55410 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 63830 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

03:30 • 19083 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 27840 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 44364 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 148553 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 182727 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 277513 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 445339 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 431754 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 4500 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 32289 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 37789 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 38240 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 39239 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Олімпіада-2020: в оргкомітеті тягнуть з рішенням стосовно кількості глядачів

Київ • УНН

 • 17373 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Президент оргкомітету Олімпійських ігор в Токіо Сейко Хасімото в п'ятницю висловила припущення, що найближчим часом буде складно визначитися з кількістю глядачів, допущених до локацій проведення Олімпіади, через боротьбу з коронавірусом, яка продовжується, передає УНН з посиланням на The Japan Times.

Олімпіада-2020: в оргкомітеті тягнуть з рішенням стосовно кількості глядачів

Деталі

Голова оргкомітету Олімпіади в Токіо вказала на труднощі з тим, щоб зробити висновок, без моніторингу кількості заражень в найближчі тижні і перш, ніж стане зрозуміло, як уряд буде справлятися з обмеженням кількості глядачів після того, як скасує надзвичайний стан через COVID-19 в деяких регіонах країни.

"Важливо надати медичні та наукові докази того, що ігри будуть безпечними, тому ми будемо запитувати інформацію у (людей) з цих областей і тоді робити висновки", - сказала Хасімото.

У березні Міжнародний олімпійський комітет і японські організатори домовилися заборонити глядачам приїжджати з-за кордону, щоб літні Ігри не перетворилися в глобальний захід - суперрозповсюджувач COVID-19.

Що стосується того, що робити з місцевими глядачами, вони відклали рішення до червня, бо в кінці квітня у Токіо, поряд з регіоном Осака, був введений надзвичайний стан після четвертої хвилі коронавірусу.

"Рішення повинне бути ухвалене при першій можливості", - сказала Хасімото, зазначивши, що в Японії є багато тих, хто вже купив квитки на Олімпіаду, відкриття якої призначено на 23 липня.

Доповнення

Прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга оголосив в п'ятницю ввечері, що надзвичайний стан в країні, термін дії якого закінчується в понеділок у дев'яти префектурах, буде продовжено до 20 червня, останнього дня надзвичайного стану в префектурі Окінава. Режим НС залишається в силі в префектурах Токіо, Осака, Кіото, Хіого, Аїті, Фукуока, Хоккайдо, Окаяма і Хіросіма.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СпортCOVID-19Новини Світу
Brent
$63.34
Bitcoin
$81,545.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,124.66
Ethereum
$1,593.45