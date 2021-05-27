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The Guardian

Фокс Ньюс

Перед Олімпіадою: Японія планує продовжити НС через COVID-19 до 20 червня

Київ • УНН

 • 15409 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Уряд Японії планує продовжити термін дії надзвичайного стану в зв'язку з COVID-19, термін дії якого закінчується в кінці травня в Токіо і восьми префектурах, до 20 червня. Про це з посиланням на заяву з уряду повідомляє The Japan Times, передає УНН.

Перед Олімпіадою: Японія планує продовжити НС через COVID-19 до 20 червня

Деталі

Прем'єр-міністр країни Йосіхіде Суга повідомив журналістам, що в п'ятницю уряд проконсультується з групою експертів з приводу продовження карантину, яке також торкнеться Хоккайдо, Айті, Кіото, Осаки, Хіого, Окаями, Хіросіми і префектури Фукуока.

У деяких регіонах, включаючи Токіо і Осаку, кількість заражень коронавірусом скорочується, але "в цілому ситуація вкрай непередбачувана", сказав Суга.

Додамо, Олімпійські ігри повинні пройти в Токіо з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Тим часом голова спілки лікарів Японії доктор Наото Уеяма попередив в четвер, що проведення відкладених Олімпійських ігор в Токіо через два місяці може призвести до поширення варіантів коронавірусу, пише Stuff.

Він сказав, що Міжнародний олімпійський комітет і уряд Японії недооцінили ризики приїзду в країну 15 000 олімпійців та паралімпійців, до яких приєднаються десятки тисяч офіційних осіб, суддів, представників ЗМІ та мовників з понад 200 країн і територій.

"З моменту появи COVID-19 не було такого небезпечного скупчення людей, які збираються в одному місці з стількох різних місць по всьому світу. Дуже складно передбачити, до чого це може привести", - зауважив Уеяма.

Доповнення

Наразі надзвичайний стан через темпи поширення COVID-19 діє у Японії в префектурах Хоккайдо, Токіо, Айті, Кіото, Осака, Хего, Окаяма, Хіросіма і Фукуока.

За даними ВООЗ, у Японії станом на 27 травня 2021 року було зареєстровано 729 853 підтверджених випадків захворювання на COVID-19 із 12 601 смертю.

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