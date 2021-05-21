Більшість японських компаній виступили за перенесення або скасування Олімпійських ігор

Деталі

До Ігор залишилося всього дев'ять тижнів, тому на більшій частині території Японії до кінця місяця було введено надзвичайний стан, щоб протистояти сплеску інфекцій, який призвів до браку медичного персоналу і лікарняних ліжок у деяких районах.

Програма вакцинації в країні також була особливо повільною: вакциновано всього 4% населення, що є найнижчим показником серед країн G7.

Корпоративне опитування, проведене 6-17 травня, показало, що 37% фірм висловилися за скасування Ігор, а 32% - за відстрочку.

Зокрема, кількість тих, хто вимагає скасування, збільшилася з лютого, коли ті ж питання задавалися в щомісячному опитуванні. Тоді 29% висловилися за скасування, а 36% - за відстрочку.

Опитування охопило близько 480 великих і середніх нефінансових компаній, з яких близько 230 відповіли на питання про Олімпійські ігри.

"У нинішніх обставинах Олімпіада ніяк не може продовжуватися", - написав у своєму огляді менеджер металургійної компанії.

"Все, що робить уряд, здається добре спланованим. Все, що він робить, - це сіє неспокій", - додав він.

При цьому багато жителів Токіо кажуть, що вони не згодні з проведенням Ігор.

"Можуть з'явитися різні штами, створюючи жахливу ситуацію", - сказала Кейко Ямамура, 58-річний інструктор з йоги. "Але, коли я думаю про спортсменів, які так багато працювали, я б хотіла дозволити їм зробити це", - додала вона.

Контекст

Уряд та Міжнародний олімпійський комітет неодноразово заявляли, що Ігри будуть проводитися. Близько 70% з 10 500 спортсменів, які повинні були взяти участь, вже пройшли кваліфікацію.

У разі скасування Ігор, відкладених на рік, чверть фірм очікують великих економічних втрат. Але майже 60% заявили, що економічні втрати будуть обмеженими, а ще 13% заявили, що очікують, що економічні втрати будуть відносно невеликими.

Яка ситуація з коронавірусом в країні

За темпами вакцинації Японія йде позаду багатьох країн. Починаючи з лютого, коли в країні стартувала державна програма імунізації, хоча б одну дозу вакцини отримали близько 4% населення країни.

Прем'єр-міністр Йосіхіде Суга пообіцяв збільшити кількість щеплень до 1 млн в день і завершити вакцинацію літніх людей до кінця липня.

Місцеві ЗМІ зазначають, що все більше чиновників в японському уряді закликають до продовження надзвичайного стану, введеного в дев'яти префектурах, після закінчення його нинішнього крайнього терміну 31 травня.

Наразі надзвичайний стан через темпи поширення COVID-19 діє в префектурах Хоккайдо, Токіо, Айті, Кіото, Осака, Хего, Окаяма, Хіросіма і Фукуока.

Передбачається, що режим НС також буде введений в префектурі Окінава і буде діяти до 20 червня.

За даними університету Джонса Хопкінса, за час пандемії в країні зареєстровано 705 тисяч випадків зараження COVID-19, понад 12 тисяч людей померли.

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Доповнення

Олімпіада в Токіо спочатку повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня минулого року. Однак через пандемію COVID-19 її перенесли на рік. Ігри повинні пройти в Токіо з 23 липня по 8 серпня 2021 року.