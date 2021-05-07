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Понад 200 тисяч осіб підписали петицію з вимогою скасувати Олімпійські ігри в Токіо

Понад 200 тисяч осіб підписали петицію з вимогою скасувати Олімпійські ігри в Токіо

Київ • УНН

 • 13376 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Станом на п’ятницю, понад 200 тисяч осіб підписали онлайн-петицію з вимогою скасувати Олімпійські ігри в Токіо, перенесені на це літо. Про це йдеться на сайті Change.org, пише УНН.

Деталі

В петиції зазначається, що вимога скасування Олімпійських ігор в Токіо викликана через небезпеку для здоров’я, оскільки в країні високий рівень захворювання на коронавірус. Зокрема, у Токіо, Осаці та інших регіонах Японії діє режим НС через зростання захворюваності на COVID-19. Також фіксуються нові штами. Як передають японські ЗМІ, режим НС діятиме до 11 травня, але існує велика ймовірність його продовження.

Петиція адресована голові Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху, голові Міжнародного Паралімпійського комітету Ендрю Парсонсу, міністру у справах Олімпіади Тамає Марукаві, голові оргкомітету Олімпійських ігор в Токіо Сейко Хасімото і губернатору Токіо Юріко Коїке.

Згідно з опитуваннями, приблизно 70-80% японців вважають, що ігри потрібно скасувати або перенести. Однак організатори Олімпіади та Міжнародний олімпійський комітет (МОК) наполягають, що ігри відбудуться відповідно з оголошеним графіком.

Контекст

Олімпійські ігри в Токіо повинні були пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію змагання були перенесені на рік.

Олімпійські ігри відбудуться в період з 23 липня по 8 серпня 2021 року. Паралімпійські ігри — з 24 серпня по 5 вересня. При цьому назва Ігор “Токіо-2020” буде збережено.

Американська компанія Pfizer і її німецький партнер BioNTech досягли угоди з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) про надання свого препарату для вакцинації від коронавірусу атлетів на Олімпіаді в Токіо.

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