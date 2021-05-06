Pfizer надасть препарат власного виробництва для вакцинації атлетів Олімпіади-2020

Деталі

“Pfizer і BioNTech сьогодні оголосили про підписання меморандуму про взаєморозуміння з МОК про надання своїх препаратів від COVID-19 для вакцинації спортсменів і делегацій, що беруть участь в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Токіо, початок яких заплановано на 23 липня 2021 року”, — наголошується в заяві. Очікується, що доставка перших доз вакцини учасникам почнеться наприкінці травня.

“Передача вакцини в дар є ще одним інструментом в нашому арсеналі заходів, які покликані зробити Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо безпечними для всіх учасників і продемонструвати солідарність з нашими люб’язними господарями (ігор) — Японією”, — заявив президент МОК Томас Бах.

Довідка

Ігри в Токіо повинні були пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію змагання були перенесені на рік. Олімпійські ігри відбудуться в період з 23 липня по 8 серпня 2021 року. Паралімпійські ігри — з 24 серпня по 5 вересня. При цьому назва Ігор “Токіо-2020” буде збережено.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Японії зафіксовані 616 123 випадки захворювання, загинули 10 517 осіб.