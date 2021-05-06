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Pfizer предоставит препарат собственного производства для вакцинации атлетов Олимпиады-2020

Pfizer предоставит препарат собственного производства для вакцинации атлетов Олимпиады-2020

Киев  •  УНН

 • 14330 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Американская компания Pfizer и ее германский партнер BioNTech достигли соглашения с Международным олимпийским комитетом (МОК) о предоставлении своего препарата для вакцинации от коронавируса атлетов на Олимпиаде в Токио. Об этом говорится в пресс-релизе немецкой компании, опубликованном в четверг на ее сайте, пишет УНН.

Детали

“Pfizer и BioNTech сегодня объявили о подписании меморандума о взаимопонимании с МОК о предоставлении своих препаратов от COVID-19 для вакцинации спортсменов и делегаций, участвующих в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, начало которых запланировано на 23 июля 2021 года”, — отмечается в заявлении. Ожидается, что доставка первых доз вакцины участникам начнется в конце мая.

“Передача вакцины в дар является еще одним инструментом в нашем арсенале мер, которые призваны сделать Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио безопасными для всех участников и продемонстрировать солидарность с нашими любезными хозяевами (игр) — Японией”, — заявил президент МОК Томас Бах.

Справка

Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Олимпийские игры состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры — с 24 августа по 5 сентября. При этом название Игр “Токио-2020” будет сохранено.

Согласно статистике ВОЗ — в Японии зафиксированы 616 123 случая заболевания, погибли 10 517 человек.

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