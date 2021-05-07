Более 200 тысяч человек подписали петицию с требованием отменить Олимпийские игры в Токио
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. По состоянию на пятницу, более 200 тысяч человек подписали онлайн-петицию с требованием отменить Олимпийские игры в Токио, перенесенные на это лето. Об этом говорится на сайте Change.org, пишет УНН.
Детали
В петиции отмечается, что требование отмены Олимпийских игр в Токио вызвано опасностью для здоровья, поскольку в стране высокий уровень заболевания коронавирусом. В частности, в Токио, Осаке и других регионах Японии действует режим ЧС из-за роста заболеваемости COVID-19. Также фиксируются новые штаммы. Как передают японские СМИ, режим ЧС будет действовать до 11 мая, но существует большая вероятность его продолжение.
Петиция адресована главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, председателю Международного Паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу, министру по делам Олимпиады Тама Марукаве, председателю оргкомитета Олимпийских игр в Токио Сейко Хасимото и губернатору Токио Юрико Коикэ.
Согласно опросам, примерно 70-80% японцев считают, что игры нужно отменить или перенести. Однако организаторы Олимпиады и Международный олимпийский комитет (МОК) настаивают, что игры пройдут в соответствии с объявленным графиком.
Контекст
Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год.
Олимпийские игры пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры — с 24 августа по 5 сентября. При этом название Игр “Токио-2020” будет сохранено.
Американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech достигли соглашения с Международным олимпийским комитетом (МОК) о предоставлении своего препарата для вакцинации от коронавируса атлетов на Олимпиаде в Токио.