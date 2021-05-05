В Японії побудували 13-метрову статую кальмара за 228 тис. доларів з COVID-фонду
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У приморському місті Ното, Японія, встановили гігантську статую літаючого кальмара за 228 500 доларів, щоб привабити туристів. Гроші на будівництво знайшли в COVID-фонді міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
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Повідомляється, що Ното отримав 800 мільйонів ієн (7,3 мільйона доларів) у вигляді державних грантів, які призначалися для екстреного економічного стимулу для допомоги регіонам, що постраждали від пандемії.
Однак місцева влада вирішила витратити частину грошей, а саме 228 500 доларів, на будівництво 13-метрової статуї літаючого кальмара, який до того ж - делікатес серед жителів.
Офіційні особи Ното повідомили місцевим ЗМІ, що статуя - частина довгострокового плану по поверненню туристів після пандемії. У рибальському містечку на центрально-західному узбережжі Японії було дуже мало випадків захворювання, проте значне скорочення числа туристів змінило місто. Але це не допомогло позбутися від критики місцевих жителів.
Один з них відзначив, що, хоча статуя може бути ефективною в довгостроковій перспективі, гроші могли бути використані для "термінової підтримки" медичного персоналу та закладів довгострокового догляду.
Додамо
Як і в багатьох інших країнах, пандемія коронавірусу сильно вдарила по туристичній індустрії Японії. За словами Такахіде Кіучі, виконавчого економіста дослідницького інституту Nomura, країна приймає у себе Олімпійські ігри в цьому році, але без міжнародних уболівальників, що може скласти збитки в 1,8 мільярда доларів. Зараз Японія бореться з черговим сплеском випадків коронавірусу, а в Токіо діє надзвичайний стан - третій для країни з початку пандемії.