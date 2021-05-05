В Японії побудували 13-метрову статую кальмара за 228 тис. доларів з COVID-фонду

Деталі

Повідомляється, що Ното отримав 800 мільйонів ієн (7,3 мільйона доларів) у вигляді державних грантів, які призначалися для екстреного економічного стимулу для допомоги регіонам, що постраждали від пандемії.

Однак місцева влада вирішила витратити частину грошей, а саме 228 500 доларів, на будівництво 13-метрової статуї літаючого кальмара, який до того ж - делікатес серед жителів.

Офіційні особи Ното повідомили місцевим ЗМІ, що статуя - частина довгострокового плану по поверненню туристів після пандемії. У рибальському містечку на центрально-західному узбережжі Японії було дуже мало випадків захворювання, проте значне скорочення числа туристів змінило місто. Але це не допомогло позбутися від критики місцевих жителів.

Один з них відзначив, що, хоча статуя може бути ефективною в довгостроковій перспективі, гроші могли бути використані для "термінової підтримки" медичного персоналу та закладів довгострокового догляду.

Додамо

Як і в багатьох інших країнах, пандемія коронавірусу сильно вдарила по туристичній індустрії Японії. За словами Такахіде Кіучі, виконавчого економіста дослідницького інституту Nomura, країна приймає у себе Олімпійські ігри в цьому році, але без міжнародних уболівальників, що може скласти збитки в 1,8 мільярда доларів. Зараз Японія бореться з черговим сплеском випадків коронавірусу, а в Токіо діє надзвичайний стан - третій для країни з початку пандемії.