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В Японии построили 13-метровую статую кальмара за 228 тыс. долларов с COVID-фонда

В Японии построили 13-метровую статую кальмара за 228 тыс. долларов с COVID-фонда

Киев  •  УНН

 • 21062 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В приморском городе Ното, Япония, установили гигантскую статую летающего кальмара за 228 500 долларов, чтобы привлечь туристов. Деньги на строительство нашли в COVID-фонде города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Сообщается, что Ното получил 800 млн иен (7,3 миллиона долларов) в виде государственных грантов, которые предназначались для экстренного экономического стимула для помощи регионам, пострадавшим от пандемии.

Однако местные власти решили потратить часть денег, а именно 228 500 долларов, на строительство 13-метровой статуи летающего кальмара, который к тому же - деликатес среди жителей.

Официальные лица Ното сообщили местным СМИ, что статуя - часть долгосрочного плана по возвращению туристов после пандемии. В рыбацком городке на центрально-западном побережье Японии было очень мало случаев заболевания, однако значительное сокращение числа туристов изменило город. Но это не помогло избавиться от критики местных жителей.

Один из них отметил, что, хотя статуя может быть эффективной в долгосрочной перспективе, деньги могли быть использованы для "срочной поддержки" медицинского персонала и учреждений долгосрочного ухода.

Добавим

Как и во многих других странах, пандемия коронавируса сильно ударила по туристической индустрии Японии. По словам Такахиде Киучи, исполнительного экономиста исследовательского института Nomura, страна принимает у себя Олимпийские игры в этом году, но без международных болельщиков, что может составить убытки в 1,8 миллиарда долларов. Сейчас Япония борется с очередным всплеском случаев коронавируса, а в Токио действует чрезвычайное положение - третий для страны с начала пандемии.

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