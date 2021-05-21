Большинство японских компаний выступили за перенос или отмену Олимпийских игр

Детали

До Игр осталось всего девять недель, поэтому на большей части территории Японии к концу месяца было введено чрезвычайное положение, чтобы противостоять всплеску инфекции, который привел к нехватке медицинского персонала и больничных коек в некоторых районах.

Программа вакцинации в стране также была особенно медленной: вакцинировано всего 4% населения, что является самым низким показателем среди стран G7.

Корпоративный опрос, проведенный 6-17 мая, показал, что 37% фирм высказались за отмену Игр, а 32% - за отсрочку.

В частности, число тех, кто требует отмены, увеличилось с февраля, когда те же вопросы задавались в ежемесячном опросе. Тогда 29% высказались за отмену, а 36% - за отсрочку.

Опрос охватил около 480 крупных и средних нефинансовых компаний, из которых около 230 ответили на вопросы об Олимпийских играх.

"В нынешних обстоятельствах Олимпиада никак не может продолжаться", - написал в своем обзоре менеджер металлургической компании.

"Все, что делает правительство, кажется хорошо спланированным. Все, что оно делает, - это сеет беспокойство", - добавил он.

При этом многие жители Токио говорят, что они не согласны с проведением Игр.

"Могут появиться различные штаммы, создавая ужасную ситуацию", - сказала Кейко Ямамура, 58-летний инструктор по йоге. "Но, когда я думаю о спортсменах, которые так много работали, я бы хотела позволить им сделать это", - добавила она.

Контекст

Правительство и Международный олимпийский комитет неоднократно заявляли, что Игры будут проводиться. Около 70% из 10 500 спортсменов, которые должны были принять участие, уже прошли квалификацию.

В случае отмены Игр, отложенных на год, четверть фирм ожидают больших экономических потерь. Но почти 60% заявили, что экономические потери будут ограниченными, а еще 13% заявили, что ожидают, что экономические потери будут относительно небольшими.

Какова ситуация с коронавирусом в стране

По темпам вакцинации Япония идет позади многих стран.

Начиная с февраля, когда в стране стартовала государственная программа иммунизации, хотя бы одну дозу вакцины получили около 4% населения страны.

Премьер-министр Ёсихидэ Суга пообещал увеличить количество прививок до 1 млн в день и завершить вакцинацию пожилых людей до конца июля.

Местные СМИ отмечают, что все больше чиновников в японском правительстве призывают к продлению чрезвычайного положения, введенного в девяти префектурах, после окончания его нынешнего крайнего срока 31 мая.

В настоящее время чрезвычайное положение из-за темпов распространения COVID-19 действует в префектурах Хоккайдо, Токио, Айти, Киото, Осака, Хего, Окаяма, Хиросима и Фукуока.

Предполагается, что режим ЧС также будет введен в префектуре Окинава и будет действовать до 20 июня.

По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в стране зарегистрировано 705 000 случаев заражения COVID-19, более 12 000 человек умерли.

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Дополнение

Олимпиада в Токио сначала должна была пройти с 24 июля по 9 августа прошлого года. Однако из-за пандемии COVID-19 ее перенесли на год. Игры должны пройти в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.