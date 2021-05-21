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Большинство японских компаний выступили за перенос или отмену Олимпийских игр

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 мая. УНН. Около 70% японских фирм хотят, чтобы Олимпийские игры в Токио были или отменены, или отложены, как показал опрос, который подчеркивает опасения, что Игры увеличат число случаев заражения коронавирусом в то время, когда медицинская система Японии находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Большинство японских компаний выступили за перенос или отмену Олимпийских игр

Детали

До Игр осталось всего девять недель, поэтому на большей части территории Японии к концу месяца было введено чрезвычайное положение, чтобы противостоять всплеску инфекции, который привел к нехватке медицинского персонала и больничных коек в некоторых районах.

Программа вакцинации в стране также была особенно медленной: вакцинировано всего 4% населения, что является самым низким показателем среди стран G7.

Корпоративный опрос, проведенный 6-17 мая, показал, что 37% фирм высказались за отмену Игр, а 32% - за отсрочку.

В частности, число тех, кто требует отмены, увеличилось с февраля, когда те же вопросы задавались в ежемесячном опросе. Тогда 29% высказались за отмену, а 36% - за отсрочку.

Опрос охватил около 480 крупных и средних нефинансовых компаний, из которых около 230 ответили на вопросы об Олимпийских играх.

"В нынешних обстоятельствах Олимпиада никак не может продолжаться", - написал в своем обзоре менеджер металлургической компании.

"Все, что делает правительство, кажется хорошо спланированным. Все, что оно делает, - это сеет беспокойство", - добавил он.

При этом многие жители Токио говорят, что они не согласны с проведением Игр.

"Могут появиться различные штаммы, создавая ужасную ситуацию", - сказала Кейко Ямамура, 58-летний инструктор по йоге. "Но, когда я думаю о спортсменах, которые так много работали, я бы хотела позволить им сделать это", - добавила она.

Контекст

Правительство и Международный олимпийский комитет неоднократно заявляли, что Игры будут проводиться. Около 70% из 10 500 спортсменов, которые должны были принять участие, уже прошли квалификацию.

В случае отмены Игр, отложенных на год, четверть фирм ожидают больших экономических потерь. Но почти 60% заявили, что экономические потери будут ограниченными, а еще 13% заявили, что ожидают, что экономические потери будут относительно небольшими.

Какова ситуация с коронавирусом в стране

По темпам вакцинации Япония идет позади многих стран.

Начиная с февраля, когда в стране стартовала государственная программа иммунизации, хотя бы одну дозу вакцины получили около 4% населения страны.

Премьер-министр Ёсихидэ Суга пообещал увеличить количество прививок до 1 млн в день и завершить вакцинацию пожилых людей до конца июля.

Местные СМИ отмечают, что все больше чиновников в японском правительстве призывают к продлению чрезвычайного положения, введенного в девяти префектурах, после окончания его нынешнего крайнего срока 31 мая.

В настоящее время чрезвычайное положение из-за темпов распространения COVID-19 действует в префектурах Хоккайдо, Токио, Айти, Киото, Осака, Хего, Окаяма, Хиросима и Фукуока.

Предполагается, что режим ЧС также будет введен в префектуре Окинава и будет действовать до 20 июня.

По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в стране зарегистрировано 705 000 случаев заражения COVID-19, более 12 000 человек умерли.

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Дополнение

Олимпиада в Токио сначала должна была пройти с 24 июля по 9 августа прошлого года. Однако из-за пандемии COVID-19 ее перенесли на год. Игры должны пройти в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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