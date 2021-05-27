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Перед Олимпиадой: Япония планирует продлить чрезвычайное положение из-за COVID-19 до 20 июня

Киев • УНН

 • 15409 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Правительство Японии планирует продлить срок действия чрезвычайного положения в связи с COVID-19, срок действия которого истекает в конце мая в Токио и восьми префектурах, до 20 июня. Об этом со ссылкой на заявление из правительства сообщает The Japan Times, передает УНН.

Перед Олимпиадой: Япония планирует продлить чрезвычайное положение из-за COVID-19 до 20 июня

Детали

Премьер-министр страны Есихиде Суга сообщил журналистам, что в пятницу правительство проконсультируется с группой экспертов по поводу продления карантина, которое также коснется Хоккайдо, Айти, Киото, Осаки, Хиого, Окаямы, Хиросимы и префектуры Фукуока.

В некоторых регионах, включая Токио и Осаку, число заражений коронавирусом сокращается, но "в целом ситуация крайне непредсказуема", сказал Суга.

Добавим, Олимпийские игры должны пройти в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Между тем председатель союза врачей Японии доктор Наото Уэяма предупредил в четверг, что проведение отложенных Олимпийских игр в Токио через два месяца может привести к распространению вариантов коронавируса, пишет Stuff.

Он сказал, что Международный олимпийский комитет и правительство Японии недооценили риски приезда в страну 15 nsczx олимпийцев и паралимпийцев, к которым присоединятся десятки тысяч официальных лиц, судей, представителей СМИ и вещателей из более 200 стран и территорий.

"С момента появления COVID-19 не было такого опасного скопления людей, которые собираются в одном месте сj стольких разных мест по всему миру. Очень сложно предсказать, к чему это может привести", - отметил Уэяма.

Дополнение

Сейчас чрезвычайное положение из-за темпов распространения COVID-19 действует в Японии в префектурах Хоккайдо, Токио, Айти, Киото, Осака, Хего, Окаяма, Хиросима и Фукуока.

По данным ВОЗ, в Японии по состоянию на 27 мая 2021 года было зарегистрировано 729 853 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 с 12 601 смертью.

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