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От посетителей Олимпиады в Токио могут требовать отрицательный тест на коронавирус

Киев • УНН

 • 13468 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. На Олимпиаду в Токио могут допустить только тех болельщиков, которые или вакцинированы, или с отрицательным тестом на коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Yomiuri Shimbun.

От посетителей Олимпиады в Токио могут требовать отрицательный тест на коронавирус

Цитата:

“Согласно правительственному проекту плана по борьбе с COVID-19 на предстоящих мероприятиях, зрителей на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио попросят предъявить сертификат об отрицательном результате тестирования на коронавирус”, — говорится в сообщении.

Детали

Также план запрещает зрителям есть и пить на местах, ожидая, что такие строгие меры предотвратят распространение инфекций.

“Плату за тестирование вносит владелец билета. По оценкам правительства, в день будет проводиться до 400 000 тестов, и планируется дальнейшее расширение возможностей тестирования”, — отмечается в сообщении.

Сообщается, что согласно предложенному плану, зрители должны будут пройти тестирование не более чем за семь дней до спортивного мероприятия, на которое у них куплен билет. При в ходе их обяжут показать сертификат об отсутствии COVID-19. В отношении тех, кто прошел вакцинацию, аналогичные требования применяться не будут.

“Согласно источнику в правительстве, это будет первый случай, когда всем зрителям на крупномасштабном спортивном мероприятии потребуется предъявить доказательства отрицательных результатов тестирования. Такие строгие меры проистекают из того факта, что Олимпийские игры, как ожидается, соберут зрителей со всей страны, по сравнению с профессиональным бейсболом и футбольной лигой JLeague”, — говорится в сообщении.

Так, правительство уже решило не принимать зрителей из-за границы. Оно примет решение о количестве разрешенных зрителей внутри страны в июне, учитывая ситуацию с коронавирусом на тот момент.

Дополнение

Президент оргкомитета Олимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото на прошлой неделе высказала предположение, что в ближайшее время будет сложно определиться с количеством зрителей, допущенных к локациям проведения Олимпиады, из-за продолжающейся борьбы с коронавирусом.

В марте Международный олимпийский комитет и японские организаторы договорились запретить зрителям приезжать из-за границы, чтобы летние Игры не превратились в глобальное мероприятие — суперраспространитель COVID-19.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз, несмотря на собственный дефицит вакцин, в последние месяцы отправил примерно 100 млн доз вакцины в Японию, как “знак поддержки” для проведения Олимпийских игр.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название “Токио-2020” было сохранено.

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